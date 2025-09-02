Habertürk
        Slush'D ilk kez İstanbul'da - Girişimcilik Haberleri

        Slush’D ilk kez İstanbul’da

        Prestijli girişimcilik platformlarından Slush, Türkiye'ye ilk kez İstanbul Slush'D ile geliyor. Etkinlik, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini küresel merkezlerden biri konumuna taşımayı amaçlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 14:42 Güncelleme: 02.09.2025 - 15:17
        Slush'D ilk kez İstanbul'da
        2007'de Finlandiya'nın Helsinki kentinde birkaç öğrenci tarafından gönüllülük esasıyla başlatılan Slush, bugün girişim ve yatırım ekosistemini bir araya getiren prestijli girişimcilik platformlarından biri olarak konumlanıyor.

        Her yıl küresel girişimcilik ve teknoloji ekosisteminden binlerce girişimciyi, yatırımcıyı ve teknoloji liderini buluşturan Slush, yenilikçi fikirlerin dünya çapında gelişmesine de zemin hazırlıyor.

        Global buluşma, Türkiye'de ilk kez Istanbul Slush'D adıyla 3-4 Ekim'de İstanbul Rixos Tersane'de gerçekleşecek. Etkinlik 4 bin metrekarelik alanda iki sahne ve iki ayrı networking alanıyla iki gün boyunca sürecek.

        Helsinki'deki Slush etkinliğinden ilhamla tasarlanan deneyimde, girişimciler ile yatırımcılar arasında hızlı ve etkili networking fırsatları mümkün olacak. Istanbul Slush'D, Türkiye girişimcilik ekosistemini uluslararası sahnede öne çıkararak, yerel potansiyelin küresel ölçekte görünürlüğünü artırmayı ve küresel fırsatlarla buluşturmayı hedefliyor.

        Yatırımcı ve girişimci dünyasının liderleri İstanbul'da buluşuyor

        Fintek, oyun ve yapay zekâ başta olmak üzere Türkiye girişimcilik ekosisteminin yükselen sektörlerinin global yatırımcılarla buluşacağı Istanbul Slush D, genç yeteneklere kariyer ve network fırsatları sunuyor. Etkinlik; dayanıklı kurucular, Türkiye'nin yükselen güç merkezi haline gelmesi ve sınır tanımayan inovasyon olmak üzere üç ana tema etrafında şekillenecek.

        Etkinliğin ana sponsoru Akbank olurken; elmas sponsorlar Trendyol ve Dome, altın sponsorlar Ak Portföy, Revo ve Yıldız Ventures, VC ortakları HV Capital, Inveo ve Speedinvest, ekosistem ortakları Endeavor, Girişimcilik Vakfı, İTÜ ARI Teknokent, Tech Istanbul ve Yenibirlider Derneği bulunuyor. Etkinliğin stratejik ortakları Roamless ve KECO ise etkinliğe destek veriyor.

        "Yerel başarı hikâyelerini dünya vitrinine çıkaracağız"

        Türkiye'de girişimcilik kültürünün hızla güçlendiğini ancak küresel sahnede görünürlüğün artırılmasının hâlâ başlıca önceliklerden biri olduğunu belirten Istanbul Slush'D Kurucusu Şan Yalman, konuyla ilgili şunları söyledi "Istanbul Slush'D ile amacımız, Türkiye'nin girişimcilerini dünya çapındaki yatırımcılarla buluşturmak, yerel ekosistemin gücünü ve potansiyelini dünyaya göstermek. Bu etkinliği hayata geçirmek için Melisa Çağlar, Mark Adato, İpek Çeliksöz, Kaan Soysal, Yağız Özkeş, Ceyda Dinçer Sabancı, Damla Özdemir ve Selin Kosova'nın desteğiyle, Londra, Viyana ve İstanbul'dan 9 kişilik gönüllü bir ekiple var gücümüzle çalışıyoruz. Daha önce Türkiye'ye gelmemiş yatırımcıları ve konuşmacıları ülkemizde ağırlayacağız. Etkinlikle, startup'larımızın global pazarlara açılmasına zemin hazırlamayı, Türkiye'yi bölgesel inovasyon merkezi olarak öne çıkarmayı ve genç girişimcilere uluslararası kariyer fırsatları için ortam yaratmayı hedefliyoruz. Istanbul Slush'D'nin Türkiye'de düzenlenmesi, girişimcilerimizin artık sadece yerel değil, küresel ölçekte de söz sahibi olabilecek seviyeye ulaştığını daha net gösteriyor. Istanbul Slush'D, yurt dışında Slush etkinliklerinde olduğu gibi etkinlik öncesinde geliştirdiği mobil uygulama sayesinde etkinlik başlamadan önce yatırımcılarla girişimcileri birebir eşleştiren, erken aşama teknoloji girişimlerine erişim sağlayan ve yerel başarı hikâyelerini dünya vitrinine taşıyan bir organizasyon olacak."

