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        Haberler Sağlık Slovenya ötanazi yasasını kabul etti - Haberler | Sağlık Haberleri

        Slovenya ötanazi yasasını kabul etti

        Slovenya meclisi, ölümcül hastalığı olan yetişkinlere hayatlarına son verme hakkı tanıyan yasayı kabul etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:07
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        Slovenya Meclisi, ölümcül hastalıkla mücadele eden yetişkin bireylere kendi hayatlarına destekli son verme hakkı tanıyan yasayı onayladı.

        Mecliste yapılan oylamada, ötanazi için 50 milletvekili ‘evet’, 34 milletvekili ‘hayır’, 3 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

        Mecliste onaylanan yasaya göre, Slovenya'da tüm tedavi seçeneklerinin tüketildiği, dayanılmaz acılar çeken vakalarda destekli ölüme izin verilecek.

        Ruhsal hastalık kaynaklı acı çekenler için ‘destekli ölüm yasası’nın uygulanmayacağı bildirildi.

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