Slovenya'da sel faciası: Zarar 500 milyon euroyu aşabilir

Paylaşımda ayrıca, "Slovenya'da bulunan yabancı vatandaşların, özellikle nehirler ve diğer su birikintileri yakınlarındaki riskli bölgeleri derhal terk etmeleri gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Slovenya'ya seyahat etmeyi planlayan herkesin, ülkedeki ve bölgedeki durumu düzenli olarak kontrol etmesi tavsiye ediliyor." ifadeleri kullanılmıştı.