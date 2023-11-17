Slovakya-İzlanda: 4-2 (MAÇ SONUCU)

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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı garantileyen 2 takım daha belli oldu.

İlk olarak G Grubu'nda saat 20.00 seansında oynanan maçta Macaristan, Bulgaristan ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak bitime 1 maç kala EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

22.45 seansında ise Slovakya, J Grubu'ndaki 9. maçında ağırladığı İzlanda'yı 4-2 mağlup ederek EURO 2024 biletini aldı. Slovakya'ya Almanya vizesini getiren golleri 30'da Juraj Kucka, 36'da Ondrej Duda (pen.) ile 47 ve 55'te Lukas Haraslin kaydetti.

İzlanda'nın golleri ise 17'de Orri Steinn Oskarsson ve 74'te Andri Lucas Guojohnsen'den geldi.

Öte yandan grubun diğer maçında ise lider Portekiz, deplasmanda Lihtenştayn'ı Cristiano Ronaldo ve Joao Cancelo'nun golleriyle 2-0 mağlup edip 9'da 9 yaptı. REKLAM Elemelerde 9. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde: A Grubu: Gürcistan-İskoçya: 2-2 Kıbrıs Rum Kesimi-İspanya: 1-3 F Grubu: Estonya-Avusturya: 0-2 Azerbaycan-İsveç: 3-0 G Grubu: Bulgaristan-Macaristan: 2-2 Karadağ-Litvanya: 2-0 J Grubu: Slovakya-İzlanda: 4-2 Lüksemburg-Bosna Hersek: 4-1 Lihtenştayn-Portekiz: 0-2 Elemelerde bugünün (cuma) programı ise şöyle: 17 Kasım Cuma: C Grubu: 22.45 İtalya-Kuzey Makedonya 22.45 İngiltere-Malta E Grubu: 20.00 Moldova-Arnavutluk 22.45 Polonya-Çekya H Grubu: 18.00 Kazakistan-San Marino 20.00 Finlandiya-Kuzey İrlanda