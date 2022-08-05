Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı için şimdiden heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına sahne olacak zorlu randevu öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki, Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı izlenecek?