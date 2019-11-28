İHA

Son dönemde çocuklar arasında popüler bir oyun aracı olan fakat kötü koşullarda, standartlara aykırı üretilen ve uzmanlarca tehlikeli olduğu belirtilen slime isimli renkli, yapışkan oyun hamurları Ticaret Bakanlığı tarafından analiz edilmiş, analiz sonrası zararlı olduğu gerekçesiyle piyasadan toplatılma kararı alınmıştı.

İHA'nın haberine göre; Buca ilçesinde zabıta ekipleri de, kimyasal bir madde olan boraks ve tutkalla yapılan ‘slime’ adlı oyun hamurunun üretildiği merdiven altı firmaya baskın yapmıştı. Ekipler, işin peşini bırakmadı. Semt pazarında hamurun satıldığı ihbarını alan ekipler, hemen harekete geçti.

3 TL'YE SATILIYOR

Şirinyer Pazarı’nda 3 TL’ye paket paket slime satılmaya başlandığını tespit eden ekipler, tezgahta satılan ürünlere el koydu.

Öte yandan, uzun süre piyasada görülmeyen slimeların yeniden piyasaya çıkması üzerine kontroller artırıldı. Slimeların üretim yerlerini tespit etmek için çalışma yürüten ekipler, daha önce baskın yapılan ve ceza kesilen merdiven altı firmanın isim değiştirerek yeniden imalata başlamış olma ihtimali üzerine de araştırma yaptığını belirtti.

"BU ÜRÜNLERE RAĞBET GÖSTERMEYELİM"

Hiçbir çocuğun ihmaller yüzünden hastalanmayı hak etmediğini vurgulayan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Yerel yönetimlerin bir görevi de bu konularda hassasiyet göstermek, çocuklarımızın sağlığı için önlemler almaktır. Biz bu denetimlerle sadece zararlı bir ürüne yönelik çalışma yapmıyoruz, aynı zamanda çocuklarımız, anne ve babaları için de bir farkındalık çalışması yürütmüş oluyoruz. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. O yüzden onları mutlu etmek için aldığımız ürünlere de dikkat edelim, çocuk sağlığını hiçe sayanlara gönüllü denetleyiciler olalım, bu ürünlere rağbet göstermeyelim” çağrısında bulundu.