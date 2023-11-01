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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Slavia Banska Bystrica: 43 - Beşiktaş: 87 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Slavia Banska Bystrica: 43 - Beşiktaş: 87 MAÇ SONUCU

        Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica takımını 87-43 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 23:23 Güncelleme: 01.11.2023 - 23:23
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        Beşiktaş farklı kazandı
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        Siyah-beyazlı ekip, Banska Bystrica kentindeki DUKLA Spor Salonu'nda oynanan maçta rahat bir galibiyet elde etti.

        İlk periyodu 26-8 önde geçen Beşiktaş, soyunma odasına 45-17 üstün gitti. Final periyoduna 34 sayı farkla (32-66) önde giren siyah-beyazlılar, salondan 87-43 galip ayrıldı.

        Beşiktaş'ın Sırp basketbolcusu Jovana Nogic, 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

        E Grubu'nda Beşiktaş 3. galibiyetini elde ederken, Slavia Banska Bystrica dördüncü maçını da kaybetti.

        Beşiktaş, 5. maçını 22 Kasım'da Belçika'nın Kangoeroes Mechelen takımıyla İstanbul'da yapacak.

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