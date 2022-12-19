15 ülkeyi Türkiye'den yönetecek

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Türkiye'de Ulu Motor tarafından temsil edilen Çinli otomobil markası Skywell, 15 ülkenin distribütörlüğünü ve yönetimini Türkiye’ye verdi.

Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, "Bulgaristan’dan itibaren Avusturya’ya kadar olan hatta, aralarında Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Gürcistan, Çekya’nın da olduğu toplam 15 ülkenin yönetimi ve distribütörlüğünü bize verildi. Skywell Europe’un web sitesinin ve sosyal medyasının da yönetimini artık biz yapacağız" dedi.

Makedonya ve Çekya’da yerel distribütörleri belirlediklerini söyleyen Mahmut Ulubaş, "Hızla bu konudaki yapılanmamızı sürdürüyoruz. 2023 yılının ilk 6 ayında oradaki distribütörlük görüşmelerini tamamlayıp orada da Skywell satış ve satış sonrası sürecini Türkiye’de yaptığımız gibi, aynı şekilde oturtup bu ülkelerde de satışa başlayacağız.Bu ülkelerdeki distribütör arayışlarımız devam ediyor” diye konuştu.

Mart ayında Türkiye'de satışa başlayan markanın ilk yılında 2 bin adedin üzerinde siparişe ulaştığını kaydeden Ulubaş, Türkiye çapındaki 8 adet olan satış noktalarını da 2023’te 20’ye çıkaracaklarını belirtti.