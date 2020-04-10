10 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İnternet üzerinden yapılabilen ücretsiz görüntülü çağrılarda en çok tercih edilen uygulamalardan biri Skype. Kullanıcılar, Skype ile 1 çağrıda 10 farklı kişi ile görüşebiliyor.
Ayrıca mesajlaşırken de grup halinde yazışabilirsiniz. Skype’ın toplu mesajlaşma özelliğini kullanarak bir grup oluşturun ve listenizden istediğiniz kişileri bu gruba dahil edin. Ayrıca grup yönetici olduğunuz zaman gruptan çıkarma da yapabilirsiniz. Ancak gruptaki herkes yeni isim ekleyebilir. Eğer Skype grubundan yöneticiyken siz çıkarsanız gruba eklediğiniz ilk kişi yönetici olacaktır.
Skype'ta ister görüntülü ister sesli olarak görüşmeye katılabilmek için akıllı bir telefon ya da kamerası olan bir bilgisayara sahip olmanız yeterlidir.
SKYPE’TA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA NASIL YAPILIR?
Skype’ınız açıksa görüntülü çağrı alabilirsiniz demektir. Çağrılar ekranına düşer ve çağrıyı yanıtlamak için çağrı yap düğmesine dokunmanız yeterlidir. Çağrıyı yanıtlamak istemezseniz de çağrıyı sonlandır seçeceğine dokunmalısınız.
SKYPE’TA SESLİ KONUŞMA İŞLEMİ NASIL GERÇELKLEŞİR?
Skype’ınızı açın ve çağrı yapmak istediğiniz kişiyi veya grubu bulun. Sesli çağrı yapmak istediğiniz için sadece "Çağrı yap" düğmesini seçin. Çağrınız sona erdiğinde çağrıyı bitirmek için çağrıyı sonlandır düğmesine basın.
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