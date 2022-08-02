Hastalığın bazı belirtileri bulunmaktadır. Aniden kişilerde insanlardan ve gerçek olaylardan uzaklaşıp izolasyon tercihinin olması, içe dönüşün uzun sürmesi, dışarıyla irtibatın koparılması, düşünce ve davranışlarda görülen belirgin değişimler şizofreni belirtileri arasında görülmektedir. Bireyin davranış, düşünce ve duygularını kontrol eden beyninde oluşan aksaklıkların şizofreniye neden olduğu ve olması gereken bütünlüğün bozulduğu düşünülmektedir. Bu içeriğimizde sizlere şizofreni nedir, neden olur ve genetik mi? Şizofreni belirtileri ve tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte şizofreni ile ilgili merak edilenler…
Şizofreni Nedir
İsim olarak toplumda hemen herkes tarafından bilinen şizofreni hastalığının yine ayrıntılı olarak bilinmez. Bu nedenle de pek çok kişi şizofreni nedir diye merak eder. En basit haliyle kişinin gerçekle hayali birbirine karıştırdığı zihinde oluşan bozukluğa şizofreni denilmektedir. Bireyin sanrı ve halüsinasyon görmesine neden olan hastalık gündelik yaşam akışının devamını engellemektedir. Bunun sonucunda kişide olması gereken düşünce ve davranışların yerine karmaşalar başlamaktadır.
Bir kişiye şizofreni teşhisi konduktan sonra tedavisinin ömür boyu devam etmesi gerekmektedir. Eğer hastalık erken keşfedilir ve tedaviye başlanırsa kişinin ilerleyen yaşamı kolaylaşabilmektedir.
Şizofreni Neden Olur
Konuyla ilgili yapılan çok sayıda araştırmaya rağmen şizofreni neden olur sorusuna hala kesin bir yanıt verilememektedir. Fakat uzmanlar şizofreninin genetik bir hastalık olduğu konusunda neredeyse hemfikirdir. Bazı araştırmaların sonucunda beyinde düzenli bir şekilde çalışması gereken temel kimyasallarda ortaya çıkan bozulmaların da şizofreniye neden olduğu keşfedilmiştir. Beyin yapısı görüntülendiğinde şizofreni hastalarının beyni ve merkezi sinir sistemlerinin sağlıklı beyinlerden farklı olduğu dikkati çekmiştir. Beyinde ortaya çıkan bu değişimlerin kesin nedenleri ve bunlara neyin neden olduğu uzmanlar tarafından tam anlamıyla bilinmese de görüntülere bakılarak şizofreni teşhisinin konması oldukça kolaydır.
Genel olarak ailesinde şizofreni hastalığı olan kişilerin, gençlik döneminde psikiyatrik ilaçları düzensiz ve aşırı dozlarda kullananların, hamileliğinde yeteri kadar beslenemeyen annelerin çocuklarında ortaya çıkan yetersiz beyin gelişimlerinin kişilerde şizofrenin ortaya çıkma ihtimalini arttırdığı uzmanlar tarafından ifade edilmektedir.
Şizofreni Genetik mi
Şizofreni genetik mi sorusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar ailesinde ve yakın akrabasında şizofreni olan kişilerin diğer kişilere göre daha fazla tehlike altında olduğuna yöneliktir. Ancak kişinin annesinde veya babasında şizofreni olması onda da kesin olarak hastalığın ortaya çıkacağını kanıtlamamaktadır.
Şizofreni Nasıl Geçer
Şizofreni nasıl geçer sorusunun kesin bir yanıtı bulunmamaktadır. Çünkü hastalığın kesin ve tam olarak iyileşmeyi sağlayan bir tedavisi hala yoktur. Fakat pek çok hastalıkta olduğu gibi şizofreni de erken keşfedildiğinde ilerleyen ilaç teknolojisiyle kişinin günlük yaşama katılımı sağlanabilmektedir. Fakat şizofreni hastalarının sürekli gözetim altında olması ve ilaçlarını düzenli almaya özen göstermesi oldukça önemlidir.
Şizofreni Belirtileri
Şizofreni belirtileri kişiden kişiye değişmekle beraber bazı tespit edilen semptomlar vardır. Bunlar arasında, çocuksu davranışlar, ajitasyonun belirgin bir şekilde yapılması, gereği olmayan ve abartıya kaçan davranışlar, beklenmedik ve duruma uymayan davranışlar, gerçek ve hayalin birbirine karıştırılması vardır.
Şizofreni Tedavisi
Şizofreni tedavisi henüz bulunmamış bir rahatsızlıktır. Bu hastalık erken keşfedildiğinde en azından kişinin günlük yaşamını sürdürmesi sağlanabilir. Buna karşılık geç kalındığında şizofreni hastaları tehlikeli bir hale gelmeye başladığı için hastanelerde tedavi edilmeleri tercih edilmektedir.
Şizofreni Kaç Yaşında Başlar
Şizofreni kaç yaşında başlar sorusunun kesin bir yanıtı olmamakla beraber çoğunlukla genç yaşlarda yani 20’li yaşlarda başladığını söylemek mümkündür.
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