Parkinson hastalığı nedir?

Beyinde dopamin isimli hücreler bulunur. Bu hücreler, hareketlerimizin doğru ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesi için gereklidir. Eğer dopamin hücrelerinin bulunduğu sistemlerde sorun meydana gelirse kişiler hareketlerinin kontrolünde ve akıcılığında sorunlar yaşar. Bu sorundan kaynaklanan hastalığa ise Parkinson adı verilir. Sizler için hazırladığımız yazımızda Parkinson nedir? sorusu ve daha fazlası hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.
Parkinson Hastalığı Neden Olur?
İnsan hayatını oldukça zor bir hale getiren Parkinson hastalığının neden meydana geldiği en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Genellikle ileri yaştaki bireylerde görülen bu hastalığın gençlerde görülme ihtimali de bulunmaktadır. Parkinson hastalığının ortaya çıkmasına neden olan durum dopamin hücrelerinin çalışmamasıdır. Dopamin beyinde bulunur ve hareketlerimizin akısı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Bu hücrelerde meydana gelen azalma da fonksiyonların düzensiz çalışmasına yol açar. Bunun yanı sıra kişilerin kullandığı kimyasal ilaçlar ve genetik durumlar da Parkinson hastalığına neden olabilir.
Parkinson Hastalığı Öldürür Mü?
Parkinson hastalığı sinsi bir şekilde ilerleyen bir hastalıktır. Bu hastalık her dönem daha da ilerleyerek kişilerin yaşam kalitesini düşürmektedir. Ancak hastalığın felce ya da ölüme sebep olduğu görülmez. İlk aşamada vücuttaki tek bir yer de Parkinson belirtileri görülür ancak sonrasında bu hastalık vücudun geneline de yayılabilir.
Parkinson Genetik Mi?
Parkinso hastalığı ile ilgili merak edilen konulardan biri de genetik olup olmadığıdır. Aile öyküsünde Parkinson hastalığı olan kişilerde de Parkinson görülme olasılığı olduğundan, bu hastalığın meydana gelmesinin nedenlerinden biri de genetik olabilir.
Parkinson Belirtileri
Parkinson hastalığının belirtilerine dikkat edilmelidir. İşte parkinsonun belirtileri:
- Yüz ifadesinde değişimler meydana gelebilir. Kişiler gözlerini kırpmamaya ya da sabit bakmaya başlayabilir. Yürüme sırasında kolların sabit durması
- Kambur duruş görülebilir. Kişi vücudunu dik tutmakta zorlanabilir.
- Omuz ağrısı ve omuz bölgesinde donma meydana gelebilir.
- Yürüme sırasında vücutta aksamalar meydana gelebilir.
- Boyunda, kolda ve bacaklarda uyuşma meydana gelebilir.
- Konuşma sırasında seste kısılma yaşanabilir.
- Göz kırpma sayısında azalma olabilir.
- Titreme hissi sık sık hissedilebilir.
- Hareket ederken ve konuşurken yavaşlama olabilir.
- Yazı yazarken daha küçük ve okuması zor yazılar yazılabilir.
Parkinson Tedavisi
Parkinson tedavisinde kesin bir sonuç alınmamaktadır. Burada ilk aşamada kişilere ilaç tedavisi uygulanır. Bu ilaçlar ile azalan dopamin seviyelerinin yükselmesi amaçlanır. Ancak bu dopamin artışına sebep olan ilaçların uzun süreli kullanımı kişilerde farklı hastalıklara yol açabileceği için sık kullanılması tercih edilmez. Eğer ilaçların kullanımı ile kişilerde bunama, depresyon ve titreme gibi şikayetlerde artış yaşanırsa bu aşamada farklı bir tedavi şekli planlanmalıdır. Derin beyin simülasyonu denilen cerrahi bir yönteme başvurulabilir.
Parkinson Egzersizleri
Parkinson hastalığı ile birlikte kişilerin hareketlerinde kısıtlanma meydana gelir. Bu yüzden tedavi süresinde yürüyüş başta olmak üzere kişilerin evde kendi başlarına da gerçekleştirebileceği egzersizler uygulanabilir.
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