Karaciğer 4. evre hastası ne kadar yaşar?

Karaciğerde meydana gelen bir kanser türü olan karaciğer kanseri ile karaciğer yerine getirmesi gereken görevleri sağlıklı bir şekilde gerçekleştiremez. Safra sıvısı üretimi gerçekleştiren karaciğer aynı zamanda bu sıvı yağları, diğer besinleri ve tüm vitaminleri sağlığımıza faydalı olacak şekilde sindirmemize yardımcı olur. Kanser ise buradaki sağlıklı kanser hücrelerini ortadan kaldırır. İşte, karaciğer kanseri ve son evresi hakkında merak edilen her şey.
Karaciğer Kanseri Son Evre Hastası Ne Kadar Yaşar?
Sinsi ilerleyen bir kanser türü olan karaciğer kanseri ile ilgili en çok sorulan sorulardan biri karaciğer kanseri son evre yaşam süresi olarak karşımıza çıkmaktadır. Karaciğer kanseri sinsi ilerleyen bir kanser türü olduğu ve geç tanısı konulduğu için genellikle son evrede kendini gösterir. Son evrede tanı konulan karaciğer kanserinin de diğer organlara sıçradığı görülür. Bu sebeple karaciğer kanseri son evre hastasının genellikle yaşam süresi 6 ila 9 ay arasında değişiklik göstermektedir.
Karaciğer Kanseri 4. Evre İyileşme Şansı
Karaciğer kanserinde erken teşhiste cerrahi işlem uygulanabilir. Bu cerrahi işlem ile birlikte karaciğerde bulunan kanserli doku alınır ve tedaviye devam edilir. Bu yüzden karaciğer kanseri son evre ameliyat edilir mi? sorusu da karaciğer kanseri hastalarının sorduğu soruların arasında yer alır. Ancak karaciğer kanseri son evrede metastaz gerçekleşmiştir. Bu da diğer organlara da kanserli hücrelerin sıçradığını gösterir. Bu yüzden çoğu hastanın cerrahi tedavi şansı bulunmaz. Bu evreden sonra uygulana tedaviler genellikle kişinin yaşam kalitesini yükseltmek ve ağrılarını azaltmaya yöneliktir.
Karaciğer Kanseri 4. Evre Ölüm Belirtileri
- Kişilerde iştah kaybı medyana gelir ve bu da istemsiz bir şekilde hızlı kilo kaybına yol açar.
- Üst karında dayanılmaz ağır acı ve ağrılar hissedilir.
- Kişi kendini sürekli uykulu ve halsiz hisseder.
- Mide kısmında şişme görülmektedir.
- Sarılık meydana gelir.
- Dışkıda renk değişimi meydana gelir. Beyaz dışkı görülür.
- Ciltte hafif darbelerde kanama ve morarma meydana gelebilir.
- Kişi kendini güçsüz hisseder.
- Hareket kabiliyetinde azalma meydana gelir.
- Yürürken zorlanma hissedilir.
Karaciğer Kanseri Son Evre Bitkisel Tedavi Yolları
Karaciğer kanserinin son evresinde tedaviler ağrılı ve acılı olabilir. Bu yüzden kişiler bu tedavi sürecine ek olarak bitkisel tedavi yöntemlerini de kullanmak isteyebilir. Bitkisel tedavi yöntemleri tek başına kullanılmamalı, kişiler tıbbi tedavilerini de aksatmamalıdır. Bu kapsamda kişilerin kullanabilecekleri bitkisel tedavi yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:
- Soğan, havuç ve siyah turp gibi sebzeler günlük besin listesinin içerisinde yer almalıdır.
- Maydanoz, zerdeçal, kekik gibi baharatların kullanımı arttırılmalıdır.
- Kekik çayı ve yeşil çay gün içinde bir bardak tüketilebilir.
- Probiyotik içeriği yüksek olan ürünleri tüketmeye özen gösterin.
- Vitamin tüketimini yükseltin. Özellikle A, B, C ve D vitamini içeriği olan gıdaları beslenme listenize ekleyin.
- Bol su tüketimi gerçekleştirin.
- Bu dönemde psikolojik olarak da güçlük çekebileceğiniz bir dönem olacağı için yalnız kalmamaya özen gösterin.
- Kendinizi yormayacak egzersizler yapın.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!