İnsülin direnci nedir, nasıl hesaplanır?

İnsülin direncini dengede tutmak sağlıklı bir yaşam için önemlidir. İnsülin kandaki görevini erine getiremediği durumlarda istenmeyen sağlık durumları ortaya çıkabilir. İnsülin direncinin yükselmesi de düşmesi de sağlık için zararlıdır. Bu yüzden normal bir insanda olması gereken insülin direnci hakkında bilgi sahibi olunmalı ve düzenli olarak kontroller gerçekleştirilmedir. Sizler için hazırladığımız bu yazımızda insülin direncinin korunması için bilinmesi gereken her şeyi bir araya getirdik.

İnsülin Direnci Nedir?

İnsülin direncinin ne olduğu merak edilen konular arasında yer alır. İnsan sağlığı için çok önemli olsa da bu konu hakkında kişilerin yeterli bilgisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda insülin direnci, kasta, yağ dokusunda ve karaciğerde ortaya çıkan biyolojik bozulmalardır.

İnsülin Direnci Hesaplama

İnsülin direncinin yüksek olması da düşük olması da sağlıklı değildir. Bu yüzden insülin direncinin normal değerlerde olup olmadığını öğrenmek için hesaplanması gerekir. İnsülin direnci nasıl hesaplanır? Sorusu da bu kapsamda sık sık sorulur. İnsülin direncini hesaplamak için kişilerin açlık kan değeri ve insülin düzeyi hakkında bilgi sahibi olunması gereklidir. Ele alınan bu iki değer il olarak çarpılır. Ortaya çıkan sonuç ise 450’ye bölünür. Yapılan bu işlem ile kişilerin insülin direnci bulunur. İnsülin direncinin ifadesi ise HOMA-IR şeklinde belirtilir.

İnsülin Direnci Olduğu Nasıl Anlaşılır?

İnsülin direncinin anlaşılması için kişilerin insülin direncine yol açabilecek nedenleri taşıyıp taşımadığı hakkında da bilgi sahibi olması gerekir. İnsülin direncinin ortaya çıkmasının nedenleri arasında beslenme düzeni ilk sırada yer alır. Eğer kişiler karbonhidrat oranı yüksek ve hareketsiz bir yaşam tarzına sahip ise bu insülin direncinin ortaya çıkmasına neden olur. Bunun yanı sıra Tip 2 Diyabet hastalarında da insülin direnci görülür. Bu etkenler doğrultusunda insülin direnci belirtileri de kişilerde gözüküyorsa temel tanı yöntemleri ile teşhis konulmalıdır. Açlık kan şekeri ve insülin testi ile kişilerde insülin direnci olup olmadığı anlaşılır.

İnsülin Direnci Kaç Olmalı?

Sağlıklı bir insanın insülin direnci 100 mg/ dl olarak ifade edilmektedir. İnsülin direnci şikayeti olan kişiler yapılan testler ile net sonucu öğrenebilir. Eğer insülin direnci tetsi 120 mg/ dl olarak ortaya çıkarsa bu ciddi bir sağlık durumuna işaret etmez. Ancak 120 mg/ dl üzerinde seyrederse kişilerin doktor kontrolünde önlem alması gerekmektedir. Burada ilk aşamada diyet ve egzersiz ön plan çıkar. Eğer erken önlem alınmaz ise kişilerde diyabet riski ortaya çıkabilir.

İnsülin Direnci Belirtileri

İnsülin direnci ile Tip 2 Diyabet hastalığının belirtileri benzerlik göstermektedir. Bu yüzden kişiler, insülin direncinden emin olmak için test yaptırmayı ihmal etmemelidir. İşte insülin direnci belirtileri:

Kişilerde hızlı bir kilo alımı gözlemlenir.

Diyet ve spora rağmen kilo verme sürecinde zorluk yaşandığı görülür.

Kadınlarda regl dönemlerinde gecikme ya da uzama gibi düzensizlikler meydana gelir.

Tatlı yeme ihtiyacı artar.

Bel çevresinde genişleme görülür.

Karaciğerde yağlanma ortaya çıkar.

Cilt üzerindeki bazı yerlerde koyulaşma görülebilir.

Yemek yedikten sonra aşırı terleme ile elde titreme meydana gelebilir.