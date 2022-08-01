Su Çiçeği Nedir, Nasıl Olur ve Vücutta Nerede Başlar? Su Çiçeği Belirtileri ve Tedavisi

Yapılan araştırmalar suçiçeği aşısı yaptıran kişilerin hastalığı daha hafif atlattığını göstermektedir. Bu yüzden bebeklerin suçiçeği aşıları ihmal edilmemelidir. Bazı durumlarda suçiçeği yetişkinlikte de görülebilir. Özellikle bağışıklık sistemi düştüğünde suçiçeği bulaşması daha mümkündür. Ancak yetişkinler çocukların aksine su çiçeğini daha ağır geçirebilmektedir. Bebekliğinde aşı olmamış olan kişiler yetişkinlik dönemlerinde suçiçeği olduklarında hastalık daha ağır seyredilmektedir. Bilhassa bağışıklığı düşük ve hamile olan kişiler suçiçeği gibi hastalıklar geçirirken daha fazla zorlanabilmektedir. Suçiçeği virütik bir hastalık olup bulaşıcıdır. Kaşıntıyla ve bedenin her yerinde çıkan su dolu kabarcıklarla kendini gösteren suçiçeği ateşin de yükselmesine neden olabilir. Suçiçeği döküntüleri genellikle ilk olarak göğüs bölgesinde, sonra sırt kısmında ve son olarak yüzde çıkarak neredeyse bütün vücudu kapsamaktadır. Kaşıntı nedeniyle kişiye zor zamanlar geçirten hastalıkta yaraların kaşınması hastalık sonrasında izlerin kalmasına yol açabilmektedir. Bu içeriğimizde suçiçeği nedir, nasıl olur ve vücutta nerede başlar? Suçiçeği belirtileri ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte suçiçeği ile ilgili merak edilenler…

Suçiçeği Nedir

Suçiçeği nedir diye pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Suçiçeği virüs kökenli bir hastalık olup çoğunlukla küçük çocuklar tarafından geçirilmektedir. Bir diğer ifadeyle yetişkinlere de bulaşması mümkün olan suçiçeği genel olarak çocukluk çağında bulaşmaktadır. Bu dönemde hastalığı geçirenler yetişkinlik dönemlerinde geçirmemektedir. Ateş, kaşıntı ve su dolu kabarcıkların vücuda dağıldığı bir hastalık olan suçiçeği bulaşıcıdır.

Suçiçeği Neden Olur

Suçiçeği neden olur sorusu pek çok kişi tarafından sorulmakla beraber oluşum nedeni bulaştır. Suçiçeğine neden olan virüsün bulaşmasıyla hastalık ortaya çıkmaktadır. Temasla ve havayla hastalığın bulaşması çok kolaydır. Genellikle çocukluk çağı hastalığı olan suçiçeğinin hafif geçirilmesi ya da yetişkinlikle ortaya çıkmaması için suçiçeği aşısının mutlaka olunması gerekmektedir.

Suçiçeği Nasıl Olur

Suçiçeği su dolu kabarcıklar, ateş ve kaşıntının bir araya geldiği bulaşıcı bir hastalıktır. Suçiçeği nasıl olur diye merak edenlere hastalığın bulaşmasının ardından döküntü ve ateşle kendisini gösterdiğini söyleyebiliriz. İçi su dolu kabarcıklar ilk olarak göğüs kısmında görülür, ardından sırta ve en sonda yüze yayılır. Ateşle beraber bu kabarcıkları ciddi şekilde kaşınmaktadır. Hastalık ilk başladığında içi su dolu olan kabarcıklar hastalığın iyileşmeye başlamasıyla kuruyup yara haline dönüşür. Suçiçeği kabarcıklarının kaşınması sonrasında vücutta izlerin kalmasına yol açabilir. Bu nedenle doktorlar kaşıntı önleyici bazı ilaçlar tavsiye etmektedir.

Suçiçeği Nerede Başlar

Suçiçeği adından anlaşılacağı üzere bedende içi su dolu kabarcıklarla kendini belli etmektedir. Peki suçiçeği nerede başlar? Suçiçeği döküntülerinin ilk olarak göğüs kısmında ortaya çıktığı görülür, sonra sırta yayılır ardından da yüz ve ayaklarda da görülür. Hastalık ateşle kendini belli eder. Kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber ortalama 4-5 gün ateşin görülmesi normaldir. Hastalığın iyileşmeye başladığı kabarcıkların sönerek yaraya dönüşmesinden anlaşılır. Bebeklik döneminde aşısı yapılan suçiçeği aşılı kişiler arasında hafif geçirilmektedir.

Suçiçeği Belirtileri

Suçiçeği belirtileri arasından en yaygın olan ilk olarak ateş ve halsizliktir. Sonrasında ilk olarak göğüs kısmında kendisini gösteren kabarcıklar da kişinin suçiçeği olduğunu gösteren temel belirtilerdir. Bu döküntüler ciddi anlamda kaşınmaktadır.

Suçiçeği Tedavisi

Çocuklarda oluşan suçiçeği tedavisi oldukça basittir. Uzman doktor tarafından verilen ateş düşücü ve kaşıntı önleyici ilaçlarla hastalık tedavi edilir. Aslında hastalık bağışıklık sistemi hastalığı olduğundan hastalığı kişinin bağışıklık sistemi yenmektedir.