03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çiftçiler, "buğdayın atası" olarak bilinen siyez buğdayının veriminden memnun.
Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayı, araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşuyor.
Yaklaşık 20 bin dekar alanda siyez buğdayı ekimi gerçekleştirilen Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bu yıl 5 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.
İhsangazi Siyez Üreticileri Derneği Başkanı Halit Nadir Alıcıoğlu, yaptığı açıklamada, siyez ekim alanlarının artmaya devam ettiğini dile getirerek, "İlçe genelinde buğday ekiminde azalma yaşanırken siyez ekim alanları artıyor. Bu yıl geçen yıla göre verim yüzde 10 civarında artış gösterdi." dedi.
İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık da bu yıl beklentilerin üzerinde gerçekleşen verimden memnun olduklarını söyledi.
Siyez buğdayı ve ürünlerine ilginin artmasına bağlı olarak ilçede ekim alanlarının her geçen gün genişlediğini vurgulayan Sağlık, "Ekim alanları yüzde 30 civarında arttı. Bu yıl yaklaşık 20 bin dekar alanda siyez buğdayı ekimi gerçekleştirildi." dedi.
Verimin de iyi olduğuna işaret eden Sağlık, "Bu yıl hasat yüzleri güldürüyor. Verimin bazı köylerimizde daha da yüksek olduğunu görüyoruz. Dekara 200-250 kilogram ürün alınıyor. 20 bin dekar alanda ekim olduğunu düşündüğümüzde yaklaşık 5 bin ton siyez buğdayı bekliyoruz." diye konuştu.
Siyez buğdayının ilçede farklı şekillerde değerlendirildiğini anlatan Sağlık, siyezin yüzde 60'lık kısmının bulgur, yüzde 20'lik kısmının hayvan yemi, yüzde 10'luk kısmının tohum, kalan bölümünün de siyez unu olarak kullanıldığını belirtti.
Akkirpi köyü sakinlerinden Mehmet Çağlı da 50 dekar alanda siyez buğdayı ekimi yaptığını dile getirerek, "Bu sene verim çok iyi, memnunuz. Buğday ve bulgur olarak satış yapıyoruz. Buğdayın kilosu 1 lira 70 kuruş ila 2 lira arası satılırken, bulgurun kilosu 9-10 liradan alıcı buluyor." ifadesini kullandı.
Üreticilerden Asım Çeven de siyezin bölgenin ürünü olduğuna dikkati çekerek, "50 yıldır siyez ekimi yapıyorum. Bu yıl verim dekara 200 kilogramın üzerine çıkıyor. Verimden memnunuz. Siyezimizin en büyük özelliği doğal ve katkı maddesi olmadan üretilmesi." diye konuştu.
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