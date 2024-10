Siyasilerden 29 Ekim mesajları

Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi şerefine, Cumhuriyet Bayramı her yıl tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerimizde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Siyasiler de 29 Ekim dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı. İşte siyasilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhunun, milli egemenlik olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutlarken kuruluştan bugüne süregelen kazanımların kıymetini daha derinden hissettiklerini ifade eden Kurtulmuş, egemenliğin sadece millete ait olduğunun, hiçbir kuvvetin halkın iradesinin üstüne çıkamayacağının teminatının Cumhuriyet olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, bu anlayışla demokrasiyle buluşan Cumhuriyet'in, milletin iradesini anayasal düzenle tahkim eden, her yurttaşa eşit hak ve özgürlüklerle güvence sunan bir sistem olduğunu aktardı.

"Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi ve köklü geleneklerimiz üzerine inşa edilen hukuk devleti ilkesiyle tüm vatandaşlarımıza eşit imkanlar sunan bir sosyal düzenin güçlenmesi mümkün olmaktadır. Bugün daha müreffeh, daha huzurlu, her yönüyle ileri bir demokrasiyi inşa etmek için Cumhuriyet'in temel ilkelerinden aldığımız güçle, emin adımlarla ilerliyoruz. Milletimizin her bir ferdinin, egemenliğin asli unsuru olarak sesini duyurduğu, haklarının korunduğu, özgür ve onurlu yaşam sürdüğü bir ülke ideali hepimizin ortak hedefidir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla güçlenmiş bir demokratik düzen, milletimizin kendi iradesini hakim kıldığı en esaslı kazanımımızdır.

"Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı hedefiyle, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar birliğimize, kardeşliğimize ve vatan sevgimize yönelen her tehdit milletimizin çelikten iradesi karşısında başarısızlığa uğramış, bugünden sonra da başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Bu vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Cumhuriyetin, büyük ve güçlü Türkiye'nin temelindeki harç olduğunu aktaran Yerlikaya, "Bu kutlu günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Mayası birlikte yoğrulan aziz milletimizin, emperyalist güçlere geçit vermeyerek istiklal ve istikbalimiz için verdiği kahramanca mücadele sonrası kurulan Cumhuriyetimiz, asırlık bir çınara dönüşmüştür. Her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla bezenmiş, ecdadımızın bizlere emaneti olan ülkemizi, birlik ve beraberlik ruhuyla geleceğe emin adımlarla taşıma gayretindeyiz." ifadelerini kullanan Tunç, temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesi, demokrasinin standartlarının daha da yükseltilmesi, milletin refahı ve huzuru için çalıştıklarını dile getirdi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi hayata geçirmek, adalet ve hukuk başta olmak üzere ülkemizi her alanda daha da güçlendirmek için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Biz tek yumruk oldukça, kalplerimiz birlikte çarptıkça kökleri mazide, gözü atide olan Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Ay yıldızlı al bayrağımız göklerde daima özgürce dalgalanacaktır. Ülke olarak birlik ve beraberliğimize, huzurumuza, güvenliğimize göz diken şer odakları, hain terör örgütleri, destekçileri ve iş birlikçileri hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin 81 şehrindeki ve dünyanın dört bir köşesindeki tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatanımız için can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Yürekleri yakan terör eyleminin ardından her zaman olduğu gibi devletin ve milletin tek yürek olduğunu aktaran Uraloğlu, "Cumhuriyet'imizin 101. yılı sevincini Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde savunma sanayimizin gurur kaynağı kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a yapılan alçak terör eyleminin açtığı yaralar nedeniyle buruk şekilde idrak ediyoruz. Ülkemizin en ihtiyaç duyduğu zamanda eşi benzeri olmayan birlik ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirdik. Buradan dost-düşman tüm dünyaya bir kez daha hatırlatalım ki aziz milletimiz bu tür saldırılara asla boyun eğmeyecektir. Aksine daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN

Millİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladığımız bu manalı günde yüce milletimizin, büyük bir inanç ve kararlılıkla tarih sahnesinde yazdığı bu destanı, gururla ve minnetle anıyoruz

Bu kutsal vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın mirası, bizlere birlik ve beraberlik içerisinde yılmadan daha aydınlık yarınlar için mesuliyetini hatırlatmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak ‘Vatan için Her An Her Yerde’ şiarıyla bu mirası omuzlarımızda taşıyor ve milletimizin desteğiyle müreffeh bir gelecek için durmadan çalışıyoruz.