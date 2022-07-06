Siyasi kriz İngiliz basınında: 'Johnson'ın sonu yaklaştı'
İngiltere basını Başbakan Boris Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in, kabineden istifa ettiklerini açıklamasıyla başlayan siyasi krize geniş yer veriyor. Gazeteler, Johnson'ın bu krizi kolay atlatamayacağı görüşünde birleşiyor.
Siyasi kriz İngiliz basınında: 'Johnson'ın sonu yaklaştı'
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İngiltere basını Başbakan Boris Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in, kabineden istifa ettiklerini açıklamasıyla başlayan siyasi krize geniş yer veriyor.
Guardian'ın analizinde "Boris Johnson şimdilik kör topal gidiyor ama daha ne kadar sürecek?" diye soruyor.
Gazete Javid ve Sunak'ın istifalarının, bir istifa dalgası yaratmadığını, ancak iktidardaki Muhafazakâr Parti'de birçok kişinin Johnson için sonun yaklaştığına inandığını belirtiyor.
İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki Grup Yöneticisi Chris Pincher, The Sun gazetesinde hakkında çıkan taciz haberlerinden sonra görevinden istifa etmişti.
Başbakan Johnson, Chris Pincher hakkında geçmişte çıkan benzer iddialardan haberdar olmasına karşın onu bu göreve getirmekle suçlanıyordu.
Johnson'ın Avam Kamarası'nda "herkes ikinci bir şansı hak eder" dediğini belirten gazete "Sorun Johson'ın ikinci şansını değil, bundan çok daha fazla sayıdaki şansını kullanıyor olması. Partygate, parti bağışçılarının dairesinin yenilenmesi masraflarını karşılaması, güvenlik güçlerinin tavsiyelerinin tersine Evgeni Lebedev'e unvan verilmesi" diyerek başbakanın adının karıştığı skandalları özetliyor.
'Savaşı kazanma şansı az'
"Johnson eşikte" manşetiyle çıkan Times'ın başyazısında ise Johnson'ın danışmanlarına "işlerin her zamanki gibi devam ettiğini" ve savaşmaya kararlı olduğunu söylediği belirtiliyor. Ancak gazete "Bu savaşı kazanma şansı büyük oranda azaldı" diye de ekliyor.
Times, Muhafakâr Parti'de Johnson'ın artık toparlanamayacağı yönünde yaygın bir görüş olduğunu, ancak bunun da görevine devam edemeyeceği anlamına gelmediğini de vurguluyor. Gazete, Johnson'ın istifaya ikna edilememesi ve parti içi kuralların değişmemesi halinde, ülkenin yönetmekten çok hayatta kalmaya odaklanılan bir döneme gireceği uyarısında bulunuyor ve şöyle devam ediyor:
"Görevde kalmaya kararlı olsa da Johson, milletvekillerinin talimatlarını yerine getirmediği bir durumun içine girebilir. Ekonomi teklerken ve önümüzde zorlu kararlar varken, bu felç edici olabilir. Tarih, iki üst düzey bakanın başbakana kişisel saldırılarla istifa etmesinin ölümcül olduğunu gösteriyor. Bunu en iyi Johnson bilmeli. Temmuz 2018'de dışişleri bakanlığından istifası Theresa May'in başbakanlıktaki zamanının dolmasında sonun başlangıcıydı ama May'in nihayet istifa etmesi dokuz ay sürdü"
'En az iki omurga kemiği gördük'
Daily Telegraph yazarı Philip Johnston ise, "Boris Johnson bile bu dramatik istifalardan sonra hayatta kalamaz" başlıklı yazısında "Aylardır kabinenin üst düzey üyelerinde omurga var mı diye beklerken, en az iki omurga kemiği gördük. Bugün belki başkaları da omurgalarını gösterir" diyor.
"Bu erime başbakanın haysiyetiyle ilgili, gidecek hiçbir yeri kalmadı" diyen yazar "Ne sıradışı bir durum. Siyasi sahneyi gözlemlediğim yıllar içinde hiç böyle bir şey olmadı. Theresa May'ın başbakanlığı döneminde de istifalar oldu. Johson da bu istifalar arasındaydı ama orada asıl mesele Brexit konusundaki farklı görüşlerdi. Bu erime Başbakan'ın haysiyetiyle ilgili. Bu kadar üst düzey iki bakanı bir saatin içinde kaybetmek kesinlikle içinde çıkılamayacak bir durum. Hudini'ye benzeyen Johnson için bile".
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Siyasi kriz İngiliz basınında: 'Johnson'ın sonu yaklaştı'/siyasi-kriz-ingiliz-basininda-johnson-in-sonu-yaklasti-3475446
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