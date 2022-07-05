İngiltere'de kabine depremi

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Parti içi güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazanarak kan kaybıyla yoluna devam eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a bir darbe de kabinesinden geldi. Maliye Bakanı Sunak ve Sağlık Bakanı Javid, istifa etti.

Rishi Sunak, "Halk, haklı olarak, hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi bir şekilde yürütülmesini beklemektedir. Bunun benim son bakanlık işim olabileceğinin farkındayım, ancak bu standartların uğruna savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum." diyerek Başbakan Johnson'a sunduğu istifa metnini paylaştı.

Javid de Twitter'da "Sağlık ve Sosyal Bakımdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak istifamı sunmak için Başbakanla konuştum. Bu rolde hizmet etmek çok büyük bir ayrıcalıktı. Ama vicdanım rahat artık devam edemediğim için üzgünüm." ifadelerini kullandı.