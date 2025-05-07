Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü iş imkanları

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü iş imkanları

Modern toplumlar, siyasetin dinamik yapısı ve uluslararası sistemin daima değişen kurallarıyla yönlendirilir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, devletlerin iç işleyişini, dış politikanın arka planını ve küresel aktörlerin stratejik hamlelerini bilimsel yöntemlerle inceleyen dört yıllık bir lisans programıdır. Öğrenciler; siyaset kuramı, karşılaştırmalı siyasal sistemler ve uluslararası hukuk gibi temel derslerin yanı sıra, diplomasi simülasyonları, yapay zekâ ile veri analitiği ve kriz yönetimi atölyeleriyle donatılır. Böylece hem masa başında strateji geliştirebilen hem de sahada hızlı karar verebilen profesyoneller yetiştirilir.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ NEDİR?

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Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü nedir sorusu, iki disiplini tek potada eriten kapsamlı bir sosyal bilim tanımıyla yanıtlanır. Program; siyasal düşünceler tarihinden başlayarak modern devlet kuramı, karşılaştırmalı siyaset, uluslararası örgütler, küresel ekonomi politik ve güvenlik çalışmaları gibi modülleri içerir. Öğrenciler kalitatif (etnografi, söylem analizi) ve kantitatif (istatistik, regresyon, ağ analizi) araştırma yöntemlerini öğrenir; NATO simülasyonları ve Model Birleşmiş Milletler gibi uygulamalarla müzakere becerilerini pekiştirir. Siber diplomasi, iklim diplomasisi ve uzay hukuku gibi seçmeli dersler, programı çağdaş güvenlik boyutlarıyla genişletir.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ EĞİTİM SÜRESİ KAÇ YIL? Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü eğitim süresi kaç yıl sorusuna cevap sekiz yarıyıldır. İlk yıl siyaset bilimi kavramlarına giriş, hukuk ve ekonomi temelleri verilir. İkinci sınıfta karşılaştırmalı siyaset, istatistiksel yöntemler ve uluslararası ilişkilere giriş dersleri yoğunlaşır. Üçüncü yılda dış politika analizi, uluslararası hukuk, siyasal iletişim, siyasal psikoloji, araştırma tasarımı ve alan çalışması modülleri eklenir. Dördüncü sınıfta öğrenci; büyük strateji, enerji güvenliği, kriz yönetimi, diplomasi tarihi gibi ileri seçmeli dersler alır ve kapsamlı bir bitirme tezi yazar. Zorunlu staj bulunmasa da dışişleri staj programı, medya diplomasi ofisleri veya düşünce kuruluşlarında gönüllü stajlar teşvik edilir. Erasmus+ üzerinden Brüksel, Berlin veya Washington’da değişim deneyimi kazanmak yaygındır. REKLAM SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunları ne iş yapar sorusunun yanıtı tek kelimeyle “analiz”dir fakat uygulama alanı geniştir. Mezunlar, dışişleri bakanlığında diplomatik kariyere girerek siyasi rapor hazırlar, müzakere masasında ülkesini temsil eder. Düşünce kuruluşlarında (think tank) araştırmacı olarak bölgesel risk analizleri, savunma sanayii raporları ve dış politika brifingleri yazar. Uluslararası şirketlerde jeopolitik risk analisti kimliğiyle yatırım kararlarına stratejik içgörü sağlar. Medya kuruluşlarında dış haber editörü, siyasi danışmanlık firmalarında kampanya stratejisti, sivil toplum kuruluşlarında proje yöneticisi olarak çalışabilir. Veri bilimi ilgisi olanlar, sosyal medya duygu analiziyle seçim tahmin modelleri geliştirir.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER MEZUNLARI İŞ OLANAKLARI Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunları iş olanakları bakımından bakanlıklar, parlamento sekreterliği, yerel yönetim strateji ofisleri ve uluslararası örgüt temsilciliklerinden başlayarak geniş bir spektruma sahiptir. Avrupa Birliği kurumları, Birleşmiş Milletler ajansları, NATO, OECD ve Dünya Bankası gibi örgütlerde staj ve uzman yardımcılığı pozisyonları bulunur. Enerji, savunma, finans ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren küresel firmalar, jeopolitik izleme ve lobicilik operasyonları için politika analisti istihdam eder. Kamuoyu araştırma şirketleri, seçim anket tasarımı ve veri yorumlamada siyasi analist arar. Siber güvenlik firmaları, hibrit tehditler üzerine çalışacak politika danışmanlarına kapı açar. REKLAM SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR? Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunları nerede çalışır? Ankara ve yurt dışındaki büyükelçilikler, Brüksel’deki AB daimi temsilcilikleri, New York’ta BM Türk misyonu, İstanbul’daki uluslararası medya merkezleri, think tank araştırma ofisleri, siyasi iletişim ajansları ve çok uluslu şirketlerin kamu ilişkileri departmanları birincil çalışma alanlarıdır. Akademik kariyer hedefleyenler, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, bölge çalışmaları veya güvenlik çalışmaları yüksek lisans – doktora programlarına başvurabilir, üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim üyesi olarak ilerleyebilir.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERSLERİ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü dersleri; siyasal düşünceler tarihi, karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ilişkiler teorileri, Türk dış politikası, uluslararası hukuk, siyasal sistemler, Avrupa Birliği çalışmaları, güvenlik çalışmaları, kamu politikası analizi, siyasi davranış, siyasal psikoloji, araştırma metodolojisi, istatistik, siber diplomasi ve enerji jeopolitiği gibi modüllerden oluşur. Seçmeli havuz; Orta Doğu politikaları, Uzak Doğu güvenlik mimarisi, Latin Amerika siyaseti, barış çalışmaları, göç yönetimi, savunma ekonomisi ve iklim diplomasisi gibi temalar sunar. Atölye çalışmalarında öğrenciler; kriz simülasyonu, diplomatik nota yazımı, medya brifingi hazırlama, veri görselleştirme ve çok aktörlü müzakere pratiği yapar.