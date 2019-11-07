Siyanürlü intihar Meclis gündeminde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2018 Yılı Kesinhesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Fuat Oktay, İstanbul Fatih'te 4 kardeşin intihar etmesine ilişkin soru üzerine, "Açlıktan, sefaletten, fakirlikten intihar şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu doğru değildir. Adli soruşturma devam etmektedir. Şu an itibariyle bizim elimizde açlıktan, yoksulluktan intihar şeklinde böyle bir bilgi mevcut değildir" diye konuştu. Oktay, konu ile ilgili haberlerin anımsatılması üzerine de "Basında çıkan tüm bilgilere inanırsanız bundan sonra o zaman basından almanızı tavsiye ederim" dedi.

CHP: YOKSULLUKTAN

4 kardeşin intiharına ilişkin Twitter'dan açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bir ülkenin itibarını yöneticilerinin oturduğu Saraylar, bindikleri uçaklar, kurulduğu lüks arabalar göstermez. Bir ülkede dört kardeş işsizlikten, yoksulluktan topluca intihar ediyorsa orada artık kimse itibardan söz edemez" ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de TBMM Genel Kurulunda söz alarak, "Bu ülkede yaşamaktan, siyaset yapmaktan, bu iktidarın bu yoksulluğa karşı bu kadar kulak tıkamış hâlde bulunmasına şahitlik etmekten dahi insan utanır hâldedir" diye konuştu.