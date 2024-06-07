Siyah nokta temizliğinde Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?

2. ADIM: KİL MASKESİ

Kil maskesi ya da BHA içeren bakım maskeleri metodun ikinci adımında önemli bir yer tutar. Özellikle kil, cildi doğal bir şekilde temizlenmesini sağlayan mucizevi bir üründür. Kil maskesi, cilt gözeneklerinin derinliklerine inerek kirleri kolayca temizlerken, sebum emici özelliği sayesinde cildin yağ dengesini de sağlıyor. Maskenin cilt yüzeyinde kurumasını beklemek önemli, çünkü bu süreçte kilin etkisi maksimuma ulaşıyor. Ancak, kuru ve hassas ciltler için dikkatli kullanım öneriliyor.