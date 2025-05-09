‘Siyah Kalp’te; Sumru, Halil'i vurdu
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp', dün akşam 31'inci bölümüyle ekranlara geldi
SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını; Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam 31'inci bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyicileri ekran başına kilitledi.
'SİYAH KALP’İN 31'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Sumru, kendisini almaya Konya’ya gelen ailesiyle ona inanmadıkları için yüzleşti. Nilay’ın verdiği dilekçeyi gördükleri için kendisine inandıklarını düşünen Sumru, herkesi evinden kovdu. Daha sonra Nuh da Konya’ya giderek Sumru ile konuşmak istedi. Ama Sumru, aldığı kararın arkasında durdu ve Kapadokya’ya dönmedi.
Sumru herkesi evden kovdu;
Sevilay, Nuh’un beyninde bir kitle olduğunu kendisinden gizlemesine çok sinirlendi. Sonrasında ise beraber doktora gittiler. İkili bir süre bu durumu kimseyle paylaşmamaya karar verdi. Cihan’ın Berlin’den gelen arkadaşı Perihan’ın yaptığı şaka ile herkesin bir anda yüreği ağzına gelse de gerçek hemen ortaya çıktı. Perihan’ın, Cihan’ın arkadaşı olmasına rağmen yaptığı şaka, Melek’i rahatsız etti. Geçmişte bir şeyler yaşamış olan Cihan ve Peri, Peri’nin yeniden bir adım atmaya çalışması üzerine karşı karşıya geldi.
Melek, Cihan’ı Peri’den kıskandı;
Halil, Canan’a kurduğu oyunu sürdürdü. Kârlı bir yatırım yaptığını ve iyi kazanç elde ettiğini anlatarak Canan’ı ikna etti. Sonunda Canan da para yatırmayı kabul etti. Hikmet, Esat’ı arayıp planın devam ettiğini ve onu yarı yolda bırakmamasını söyledi. Esat artık bu işin içinde olmak istemediğini dile getirse de Hikmet’in tehdidi karşısında eli kolu bağlandı. Halil’in hala Sumru’yla uğraşmasına daha fazla dayanamayan Nihayet, sonunda Halil’i arayıp Sumru’dan uzak durması için ona para teklif etti. Halil’le görüşmeye karar veren Nihayet, evden çıkarken çekmecede duran silahı da yanına aldı. Tam yola çıkmak üzereyken gelen Sumru, Nihayet’i gizlice takip etti. Yaşanan yüzleşme sırasında Halil’in çirkin iftiralarına dayanamayan Sumru, silahı Nihayet’in elinden alıp ateşledi
İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;
32'NCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI
“HALİL ÇAKIRCA ADLI ŞAHSI VURDUM”
Dizinin ekrana gelen bölümünün hemen ardından otuz ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda; Melek, Cihan’a Sumru’nun Halil’i vurduğunu söylerken Sumru suçunu kabul ediyor ve polise teslim oluyor. Kızı için her şeyi göze alan Nihayet, Sumru’ya neden onu takip ettiğini sorgularken polislerle birlikte olay yerine gidiyorlar. Ancak olay yerinde ne yaralı ne de ceset bulunması nedeniyle Sumru tutuklanmıyor. Yeni bölümde Halil’in yapacakları şimdiden merak konusu olurken Hikmet icra takibi başladığını öğreniyor. Annesiyle yeniden barışmak için her yolu deneyen Nuh, tüm ailesinin gözleri önünde bayılıyor. Nuh için endişelenen aile bireyleri, Sevilay’ın ağzından çıkacak bir cümleyi beklemeye başlıyorken yeni bölümde Nuh’un hastalığı, Halil ve Hikmet’in planları yaşanacaklara dair merakı gitgide artırıyor.
'Siyah Kalp'in 32'nci bölüm tanıtımı;
Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Erkan Bektaş (Halil), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.
'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!