Şansalan Kardeşler arasında sessiz savaşlar yaşanacak
SHOW TV'nin merakla beklenen dizisi 'Siyah Kalp' perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizide, Şansalan Kardeşler arasında sessiz savaşlar yaşanacak
SHOW TV’de yayınlanacak, yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, ‘Siyah Kalp’ perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Yıldız isimlerin yer aldığı kadrosuyla ve güçlü hikâyesiyle ekranların yeni favorisi olacak olan dizide Kapadokya’nın en güçlü ailesi olan Şansalanlar’ın gizemli ve entrika dolu hayatı gözler önüne serilecek.
‘SİYAH KALP’TE BURAK SERGEN SAMET ŞANSALAN’A; BURAK TOZKOPARAN, GENCO ÖZAK, DERİN İNCE İSE ŞANSALAN KARDEŞLERE HAYAT VERECEK
Burak Tozkoparan, Genco Özak ve Derin İnce dizide üç kardeşe hayat verirken Şansalan ailesinin veliahtları olarak dikkatleri üzerine çekecek. Burak Sergen’in canlandırdığı Samet Şansalan’ın kurduğu düzen aile içerisinde dengelerin değişmesi ile sarsılacak. 'Siyah Kalp'te sırlar gün yüzüne çıktıkça yaşanan sessiz savaşların şiddeti büyüyecek.
Şansalan soyadını taşıyan üç kardeş Cihan, Esat ve Harika hem kendilerine hem de ailelerine karşı beklenmedik sınavlarla karşılaşacak. Cihan Şansalan (Burak Tozkoparan), Samet’in ilk evliliğinden olan iyi niyetli ve ailesine bağlı oğludur. Ancak karmaşık aile ilişkileri onu sürekli bir mücadele içinde bırakır. Esat Şansalan (Genco Özak), Sumru ve Samet'in oğlu. Babasının onu başarısız görmesini kabullenmiş gibi gözükse de hala kendini ona ispatlama çabasında. Harika Şansalan (Derin İnce) Sumru ve Samet'in kızı. Kıskanç, kaprisli bir kişiliğe sahip. Kibirli tavırlarıyla sürekli çevresindekilere karşı üstünlük taslamaya çalışır.
Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaristliğini ise Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Leyla Tanlar (Sevilay), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.
Yayınlanan tanıtımı ve dev kadrosuyla birlikte büyük merak uyandıran 'Siyah Kalp', perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...