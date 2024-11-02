'Siyah Kalp'ten yeni tanıtım

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'in yayınlanan ön izleme sahnesinde Hikmet’in Samet’e bir hikâye anlatacağım diyerek Sumru’nun hayatını anlatıyor olması Sumru’yu iyice köşeye sıkıştırıyorken Nihayet’i kuşkulandırıyor.

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Hikmet’in anlattıklarından sonra buz kesen ortamda Samet’e “Merak ettim sen ne yapardın?” diye sorulması dikkat çekerken, Samet’in cevabı Sumru’yu çıkmaza sokuyor.

'SİYAH KALP'İN 7'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

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Sevilay ve Cihan’ı nikah masasında gören ikizler yaşadıkları hayal kırıklığıyla konağı terk etti. Cihan her yerde Melek’i ararken Melek ve Nuh ise Kapadokya’ya geliş nedenlerini bir kez daha hatırlayarak intikamları için Şansalalar’ın yanına döndü. Samet, Sevilay’dan vekaletname için istediği imzayı alırken ona düğün hediyesi vermeyi de ihmal etmedi. Hikmet, Samet’i ikizler hakkında doldurmaya devam ettikçe Sumru iyice zor durumda kaldı. Cihan, içinde bulunduğu durumu Melek’e açıklayınca ikili arasında buzlar eridi. Kimseye belli etmeden ilişkilerini gizlice yaşamaya başladılar. Hikmet’in tehditlerinden korkan Sevilay ise Nuh’u korumak için ondan uzak durmaya devam etti. Nuh olanları anlamaya çalışırken Sevilay’ın sözleriyle derin bir üzüntü yaşadı. Esat’ın Nuh ve Melek’in konakta olmasından dolayı evde çıkardığı olayda Sumru baygınlık geçirdi. Düşerken kafasını yere çarpan Sumru beyin sarsıntısıyla hastaneye kaldırıldı. Sumru’yu o halde gören ikizler vicdan muhasebesi yapmaya başladı. Melek ve Nuh’un geçmişini araştırmaya başlayan Hikmet, ikizlerin kimliğinde yazan anne adını görünce şok oldu. Bunun üzerine soluğu Aksu’da alan Hikmet, ikizlerin annelerinin Sumru olduğunu ve yıllar önce onları terk ettiğini öğrendi.

Yönetmenliğini; Ali Balcı’nın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de