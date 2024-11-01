SİYAH KALP SON BÖLÜM ÖZETİ

İyice köşeye sıkışan Sumru bu durumu engellemeye çalışır. Çünkü Şansalanlar’la karşı karşıya gelecek olan Melek ve Nuh her an Sumru’nun sırrını açık edebilirler. Sumru her ne kadar bunu önlemeye çalışsa da engel olamayacağı durumlar hem onu hem de Melek ile Nuh’u çıkmaza sokmuştur.