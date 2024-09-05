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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in yayın günü belli oldu

        'Siyah Kalp'in yayın günü belli oldu

        İntikam, aşk ve entrikanın buluştuğu 'Siyah Kalp', 12 Eylül Perşembe günü ilk bölümüyle SHOW TV'de ekranlara geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 22:03 Güncelleme: 05.09.2024 - 22:03
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        Yayın günü belli oldu
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        SHOW TV ekranlarında yayınlanacak olan, yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği; intikam, aşk ve entrikanın buluştuğu yeni dizi ‘Siyah Kalp’in yayınlanan yeni tanıtımıyla birlikte yayın tarihi de belli oldu.

        SHOW TV’de ekrana gelecek dizi ilk bölümüyle 12 Eylül Perşembe akşamı izleyicilerin karşısına çıkacak.

        Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği dizide, Kapadokya’nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanların sırlarla örülü hikâyesi ekrana gelecek.

        Geçmiş hesaplaşmaları ile entrika planlarının kesişeceği 'Siyah Kalp’te duygu dolu aşk sahneleri de izleyicileri etkisi altına alacak.

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        Yıllar önce terk ettiği ikizlerinden sonra kendisine yeni bir hayat kuran Sumru, geçmişinden gelen büyük bir yüzleşmeyle karşı karşıya kalacak. Anneleri olduğunu öğrendikten sonra hesap sormak için Kapadokya’ya gelen ikizler, Sumru'yu geçmişiyle yüzleştirirken hem duygusal hem de gerilim dolu anlar yaşanacak.

        Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Leyla Tanlar (Sevilay), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        Yayınlanan yeni tanıtımı ve dev kadrosuyla birlikte büyük merak uyandıran Siyah Kalp, 12 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle SHOW TV’de...

        'Siyah Kalp', 1'inci bölüm tanıtım:

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        #Siyah Kalp
        #ece uslu
        #Aras Aydın
        #Leyla Tanlar

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
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