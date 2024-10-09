Siyah Kalp'in yeni bölümünden tanıtım yayınlandı!

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Balon turuna çıkan Melek ve Cihan, zamanla birbirlerine daha fazla yakınlaşırken, ikilinin uyumu dikkat çekiyor.

SİYAH KALP’İN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Karşılarında Nihayet’i gören Melek ve Nuh şaşkınlıklarını gizleyemezler. Sumru da olacakları uzaktan izlemektedir. Sevilay’ın Hikmet için, Cihan ile evlenmeyi kabul etmesiyle konakta nikah hazırlıkları başlar. Ailesini düştükleri zor durumdan kurtarmaya çalışan Cihan, farklı yollar arar. Fakat karşılaştığı tek şey babasının ısrarıdır. Cihan ile evlenmek istemeyen Sevilay zor durumdadır. Buna rağmen duygularının arkasında durmaya çalışırken yeni dostlukların da temelini atacaktır. İkizler düştükleri durumlara karşı her ne kadar güçlü dursalar da sevgi açlığı onları daha nice hayal kırıklığına itecektir.

Siyah Kalp’in 5. Bölüm 3. Tanıtımı; REKLAM Yönetmenliğini Ali Balcı’nın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği Siyah Kalp’in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

Siyah Kalp, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!