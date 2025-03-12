Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in, 24'üncü bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Siyah Kalp'in, 24'üncü bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen 24'üncü bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 23:39 Güncelleme: 12.03.2025 - 23:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ben korkulacak biri değilim"
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

        'Siyah Kalp'in 24. Bölüm 3. Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Sevilay, Nuh’u istemezken Nuh kendini affettirmek için her şeyi deniyor. Sevilay nişanı attığını söylerken Nuh’un polisler eşliğinde evden çıkarılması dikkat çekiyor. Yayınlanacak yeni bölümde Nuh’un Sevilay’ı kaybetmesiyle neler yaşayacağı merak konusu oluyor.

        REKLAM

        Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Siyah Kalp
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Ferhat Gündoğdu'dan yabancı hakem sözleri!
        Ferhat Gündoğdu'dan yabancı hakem sözleri!
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        "O maç çok özel bir maçtı"
        "O maç çok özel bir maçtı"
        Zelenskiy: Rusya'nın planı bozuldu
        Zelenskiy: Rusya'nın planı bozuldu
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Başbakanı ile görüştü
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Kremlin: Acele etmek istemiyoruz
        Kremlin: Acele etmek istemiyoruz
        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap
        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap
        'Kurda atak beklemiyorum'
        'Kurda atak beklemiyorum'
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        Habertürk Anasayfa