'Siyah Kalp'in, 24'üncü bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

'Siyah Kalp'in, 24'üncü bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

REKLAM advertisement1 'Siyah Kalp'in 24. Bölüm 3. Tanıtımı; Yayınlanan tanıtımda Sevilay, Nuh’u istemezken Nuh kendini affettirmek için her şeyi deniyor. Sevilay nişanı attığını söylerken Nuh’un polisler eşliğinde evden çıkarılması dikkat çekiyor. Yayınlanacak yeni bölümde Nuh’un Sevilay’ı kaybetmesiyle neler yaşayacağı merak konusu oluyor. REKLAM

Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor. 'Siyah Kalp', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!