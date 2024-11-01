'Siyah Kalp', 7'nci bölümüyle ekranlara geldi

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam yayınlanan 7'nci bölümüyle ekranlara geldi.

ürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi yine ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketiyle 5 saat 40 dakika, #Cihan etiketi ile 1 saat 5 dakika TT listesinde yer aldı.

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'SİYAH KALP'İN 7'NCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevilay ve Cihan’ı nikâh masasında gören ikizler yaşadıkları hayal kırıklığıyla konağı terk etti. Cihan her yerde Melek’i ararken Melek ve Nuh ise Kapadokya’ya geliş nedenlerini bir kez daha hatırlayarak intikamları için Şansalalar’ın yanına döndü.

Nuh ve Melek’in intikam yemini; REKLAM Samet, Sevilay’dan vekaletname için istediği imzayı alırken ona düğün hediyesi vermeyi de ihmal etmedi. Hikmet, Samet’i ikizler hakkında doldurmaya devam ettikçe Sumru iyice zor durumda kaldı. Cihan, içinde bulunduğu durumu Melek’e açıklayınca ikili arasında buzlar eridi. Kimseye belli etmeden ilişkilerini gizlice yaşamaya başladılar. Hikmet’in tehditlerinden korkan Sevilay ise Nuh’u korumak için ondan uzak durmaya devam etti. Nuh olanları anlamaya çalışırken Sevilay’ın sözleriyle derin bir üzüntü yaşadı.

Melek ve Cihan’ın romantik gecesi; Sevilay ve Nuh’un yüzleşmesi; Esat’ın Nuh ve Melek’in konakta olmasından dolayı evde çıkardığı olayda Sumru baygınlık geçirdi. Düşerken kafasını yere çarpan Sumru beyin sarsıntısıyla hastaneye kaldırıldı. Sumru’yu o halde gören ikizler vicdan muhasebesi yapmaya başladı. Sumru hastaneye kaldırıldı; REKLAM Melek ve Nuh’un geçmişini araştırmaya başlayan Hikmet, ikizlerin kimliğinde yazan anne adını görünce şok oldu. Bunun üzerine soluğu Aksu’da alan Hikmet, ikizlerin annelerinin Sumru olduğunu ve yıllar önce onları terk ettiğini öğrendi.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi; 8'İNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! Merakla beklenen dizinin ekrana gelen 7'nci bölümünün hemen ardından sekizinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Melek ve Sumru duygu dolu anlar yaşarken Esat’ın, Nuh’u dövdürmesi Nuh’un intikam ateşini harlıyor ve Tahsin ile birlikte hesap sormaya karar veriyor. Cihan’ın şirkette ortağa ihtiyaç duymasıyla Tahsin, Şansalanlarla ortak oluyor ve bir adım daha hedefine yaklaşıyor. Tahsin ile Sumru’nun gizli aşk yaşıyor olabileceğini söyleyen Hikmet intikam almak istiyor ve Samet’e ‘Nuh ve Melek senin karının çocukları’ diyor. Sumru’nun ne yapacağı ise merak konusu oluyor.

'Siyah Kalp’in 8'inci Bölüm Tanıtımı; Yönetmenliğini; Ali Balcı’nın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!