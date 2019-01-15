'Ahlat Ağacı' 9 dalda SİYAD ödüllerine aday

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri, 2018 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımların değerlendirmeye alındığı oylama sonucunda 51. SİYAD Ödülleri adaylarını seçtiler.

Nuri Bilge Ceylan’ın dokuz dalda toplam on adaylık elde eden “Ahlat Ağacı” filmini, yedi adaylıkla Banu Sıvacı’nın “Güvercin”, altışar adaylıkla Mahmut Fazıl Coşkun’un “Anons”, Emre Erdoğdu’nun “Kar” ve Tolga Karaçelik’in “Kelebekler” filmleri izledi.

“Daha”, “Müslüm Baba”, “Son Çıkış” ve “Yol Kenarı” üçer, “Bizim İçin Şampiyon” ve “Sofra Sırları” ikişer, “Arada”, “Arif v 216” ile “Aydede” birer dalda aday çıkardılar.

HAZAR ERGÜÇLÜ İKİ FİLMLE, İKİ DALDA BİRDEN ADAY

Hazar Ergüçlü, hem “Kar”daki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu, hem de “Ahlat Ağacı”ndaki performansı ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dallarında aday seçilerek iki film üzerinden iki ayrı dalda adaylık elde etti.

Bu arada En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Hazar Ergüçlü’nün yanısıra Bennu Yıldırım da “Ahlat Ağacı”ndaki performansıyla aday seçildi ve böylece Ahlat Ağacı oyuncuları bir dalda iki adaylık elde etmiş oldular.

51. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri, SİYAD üyelerinin yapacağı 2. tur oylamanın ardından 27 Şubat Çarşamba akşamı Anahit Sahne’de Tuğrul Tülek’in sunuculuğunda düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.



EN İYİ FİLM

Ahlat Ağacı

Anons

Güvercin

Kar

Kelebekler

'Ahlat Ağacı'

EN İYİ YÖNETİM

Nuri Bilge Ceylan - Ahlat Ağacı

Mahmut Fazıl Coşkun - Anons

Emre Erdoğdu- Kar

Tolga Karaçelik - Kelebekler

Banu Sıvacı - Güvercin

'Güvercin'Akın Aksu, Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan - Ahlat AğacıEmre Erdoğdu - KarTolga Karaçelik - KelebeklerBanu Sıvacı - GüvercinÜmit Ünal - Sofra SırlarıFarah Zeynep Abdullah - Bizim İçin ŞampiyonTuğçe Altuğ - KelebeklerHazar Ergüçlü - KarDemet Evgar - Sofra SırlarıEzgi Mola - AydedeKemal Burak Alper - GüvercinFatih Artman - Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı YokDoğu Demirkol - Ahlat AğacıHayat van Eck - DahaTimuçin Esen – Müslüm BabaAyça Bingöl – Müslüm BabaHazar Ergüçlü - Ahlat AğacıGülçin Kültür Şahin - KelebeklerAyşenil Şamlıoğlu - Son ÇıkışBennu Yıldırımlar - Ahlat AğacıHalil Babür - KarMurat Cemcir - Ahlat AğacıHakan Karsak - KelebeklerŞahin Kendirci – Müslüm BabaAhmet Mümtaz Taylan - DahaSerkan Güler - Bizim İçin ŞampiyonKrum Rodriguez - AnonsAndreas Sinanos - Yol KenarıGökhan Tiryaki - Ahlat AğacıArda Yıldıran - GüvercinCanset Özge Can - GüvercinBarış Diri, Tamer Temel - Son ÇıkışOkan Kaya - AnonsOrkun Tunç - AradaUygur Yiğit - DahaAli Aga - Yol KenarıAyris Alptekin - KarNuri Bilge Ceylan - Ahlat AğacıÇiçek Kahraman - AnonsEvren Luş - Son ÇıkışMeral Aktan - Ahlat AğacıÖzkan Çimenli, Hakan Yarkın - Arif v 216Osman Özcan, László Rajk - AnonsTuğba Gül Poyraz - GüvercinNatali Yeres - Yol Kenarı