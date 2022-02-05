Sivrisinekler en çok bu renkleri giyenleri ısırıyor

Sivrisinekler en çok bu renkleri giyenleri ısırıyor

AA

ABD'deki Seattle Washington Üniversitesinden bilim insanları, sivrisineklerin koku alma duyusunu inceleyen bir çalışma yürüttü.

KIRMIZI-TURUNCU RENKTE SİNYAL YAYILIYOR

AA'nın Independent gazetesi kaynaklı haberine göre, çalışmada, sivrisineklerin insan nefesinden karbondioksit kokusu aldıklarında belirli renklere doğru uçtuğunun, insan derisinden, genel pigmentasyondan bağımsız olarak sivrisineklerin gözlerine güçlü kırmızı-turuncu renkte bir sinyal yayıldığının tespit edildiği bildirildi.

Sivrisineklerin yeşil, mor, mavi ve beyaz renkleri göz ardı ettiği, kırmızı, turuncu ve siyah renklere yöneldiği ifade edildi.

İLKBAHAR VE YAZ MEVSİMLERİNDE 'YEŞİL, MOR, MAVİ VE BEYAZ RENK' ÖNERİSİ

Bilim insanları yeşil, mor, mavi ya da beyaz renkli kıyafetlerin sivrisinekler tarafından ısırılmayı engellediğini, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde sivrisineklerden kaçınmanın doğru kıyafet seçimiyle mümkün olabileceğini kaydetti.