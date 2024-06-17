Sivilce sorununa doğal çözüm: Çay ağacı yağı ile akneler nasıl geçirilir?
Sivilce sorunu, birçok kişinin karşılaştığı yaygın bir cilt problemidir. Doğal çözümler arayanlar için çay ağacı yağı, etkili bir alternatif sunar. Çay ağacı yağının anti-inflamatuar ve antiseptik özellikleri, aknelerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sizin için çay ağacı yağı ile sivilceler nasıl geçeceğini adım adım derledik. İşte detaylar!
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Akne, gençlerden yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubunu etkileyen can sıkıcı bir cilt sorunudur. Kimyasal ürünler yerine doğal yöntemlere yönelmek isteyenler için çay ağacı yağı, mükemmel bir seçenektir. Detaylar haberimizin devamında…
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SAF ÇAY AĞACI YAĞI SATIN ALIN
Saf yağ almak, cildine bilinmeyen kimyasalları ya da içerikleri sürmemenizi garanti eder. Etikete bakın ve %100 saf çay ağacı yağı yazdığından emin olun çünkü ürünler ve konsantrasyonları farklılık gösterebilir.
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Çay ağacı yağını seyreltmeyi planlasanız bile %100 çay ağacı yağı satın alın. Bu sayede yağı seyreltmek ya da karıştırmak için ne kullanacağınızı belirleyebilirsiniz.
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CİLDİNİZİ YIKAYIN
Akne olan bölgeyi temizlemek için hafif bir sabun ya da temizleyici kullanın. Sonra cildinizi kurulayın çünkü çay ağacı yağını kuru cilde sürmek gerekir. Çay ağacını temiz cilde sürmek önemlidir çünkü üstteki deri zaten temizken çay ağacı yağının sivilce ve akneleri temizlemesi daha kolaydır.
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Çay ağacı yağı, deriye uygulama konusunda genellikle güvenli görülür
Daha iyi sonuçlar elde etmek ve yağı güvenli bir şekilde kullanmak için yüzünüzü bir temizleyici ile yıkamak daha iyidir.
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ÇAY AĞACI YAĞINI CİLDİNİZDE TEST EDİN
Çay ağacı yağını akneye sürmeden önce cildinizin sağlıklı bir bölgesinde test etmelisiniz. Bir damla yağı elinize ya da kolayca ulaşılabilecek başka bir yerinize damlatıp birkaç dakika bekletin. Cildinizi tahriş etmezse, o zaman akneye sürmek için uygundur.
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Çay ağacı yağı cildinizi tahriş ederse ya hiç kullanmamaya karar verebilirsiniz ya da cildini tahriş etmeyecek kadar seyreltebilirsiniz.
Çay ağacı yağının yaygın yan etkileri arasında tahriş, kızarıklık ya da cilt kuruluğu bulunur.
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GEREKİRSE EVDE SPOT TEDAVİ YAPABİLİRSİNİZ
Seyreltilmemiş, saf çay ağacı yağının cildiniz için biraz fazla sert olduğunu, cildinizi tahriş ettiğini ya da kuruttuğunu görürseniz, ev yapımı bir spot tedavisi kullanmayı deneyin. Sadece birkaç damla çay ağacı yağını 2 tatlı kaşığı aloe vera jeli, su ya da Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı gibi nötr bir yağla karıştırın.
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Çay ağacı yağı, spot tedavisi solüsyonunun sadece %5’ini oluşturduğunda bile akne tedavisinde çok yardımcıdır. Çay ağacı yağını saf, organik balla karıştırmayı da deneyebilirsiniz. Bal, antibakteriyel özellikler de içerir ve cildin iyileşmesini teşvik eder. Çay ağacı yağıyla bal karışınca ortaya güzel bir maske ya da macun çıkabilir.
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ÇAY AĞACI YAĞINI SİVİLCELERİNİZİN ÜZERİNE SÜRÜN
Birkaç damla çay ağacı yağını ya da solüsyonunu kulak temizleme çubuğuna, bir parça pamuğa, kâğıt mendile ya da parmak ucuna dökün. Sonra, çok nazik bir şekilde doğrudan sivilcelerinize sürün.
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Sadece azıcık yağ, cildinize işleyip yağ bezlerinizin tıkanıklığını açar, gözenekleri temizler ve beyaz noktaları, siyah noktaları ve sivilceleri kurutur.
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ÇAY AĞACI YAĞINI AKNENİN ÜZERİNDE BİRKAÇ SAAT YA DA TÜM GECE BIRAKIN
Yağı aknenin üzerinde bırakmak, aknenin içine işleyip işini yapması için gerekli olan zamanı sağlar. Kızarıklık ve şişme azalacak, gözenekler temizlenecektir. Çay ağacı yağı işini yaptıktan sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve nazikçe kurulayın.
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BU TEDAVİYİ HER GÜN TEKRARLAYIN
Bakterileri yok etmek ve gözenekleri temizlemek için çay ağacı yağı kullanmak, düzenli olarak yapılırsa çok etkili olacaktır. Öte yandan, çay ağacı yağını sabah ya da akşam istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.
Kaynak: WikiHow