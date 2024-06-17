Sivilce sorununa doğal çözüm: Çay ağacı yağı ile akneler nasıl geçirilir?

GEREKİRSE EVDE SPOT TEDAVİ YAPABİLİRSİNİZ

Seyreltilmemiş, saf çay ağacı yağının cildiniz için biraz fazla sert olduğunu, cildinizi tahriş ettiğini ya da kuruttuğunu görürseniz, ev yapımı bir spot tedavisi kullanmayı deneyin. Sadece birkaç damla çay ağacı yağını 2 tatlı kaşığı aloe vera jeli, su ya da Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı gibi nötr bir yağla karıştırın.