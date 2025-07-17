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        Haberler Sağlık Sıvı kaybı migreni tetikliyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Sıvı kaybı migreni tetikliyor!

        Nöroloji Uzmanı Dr. Adem Delice, "Artan sıcaklıklar, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmak, sıvı kaybı ve uyku düzenindeki değişiklikler migren ataklarını tetikleyebilir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:46 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:52
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        Sıvı kaybı migreni tetikliyor!
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        Migrenin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen önemli bir nörolojik rahatsızlık olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Adem Delice, “Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmak, sıvı kaybı ve uyku düzenindeki değişiklikler migren ataklarını tetikleyebilir. Vücudun ısı dengesi bozulduğunda beyindeki damarlar genişleyerek migren atağını başlatabilir” dedi.

        "KLİMALI ORTAMDAN AÇIK HAVAYA ÇIKMAK DA RİSKLİ"

        Ani sıcaklık değişimlerinin migren hastaları için risk oluşturduğunu vurgulayan Delice, “Klimalı ortamlardan aniden sıcak dış ortama çıkmak ya da tam tersi şekilde ani ısı farklarına maruz kalmak migren atağını kolaylaştırabilir. Bu nedenle hastalar mümkün olduğunca dengeli ve kontrollü bir ortamda bulunmalı” diye konuştu.

        "GÜNEŞTEN KORUNMA VE SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ"

        Delice, migreni olan bireylerin güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamaları, baş bölgesini güneşten korumaları ve bol sıvı tüketmeleri gerektiğini söyledi.

        “Ayrıca yoğun parfüm, açlık ve stres gibi faktörler de yaz aylarında migreni tetikleyebilir” diyen Delice, baş ağrısı belirtilerinin hafife alınmaması ve düzenli doktor kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

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