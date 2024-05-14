Sıvı ihtiyacını kafeinli içeceklerle karşılayanlara uyarı!

"ÇAY İÇMENİN DE BAZI SAKINCALARI VAR"

Çay içmenin da bazı sakıncaları olduğuna değinen Prof. Dr. Üstündağ, "Çayın içerisindeki madde bronşları genişletme, idrar kan akımını arttırma niteliği olan bir madde. Onun da iki sakıncası var. Biri çay ne kadar sıcak içilirse yemek borusu lezyonları mideyle ilgili rahatsızlıklar o kadar fazla oluyor.