Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol

Sivasspor’un maçı iptal oldu

DG Sivasspor’un bugün FK Liepaja ile oynaması planlanan hazırlık maçı iptal edildi

Giriş: 05.12.2022 - 13:17 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor’un maçı iptal oldu
İHA

Sivasspor, Katar’da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek'te çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede kırmızı-beyazlılar, kamptaki ikinci hazırlık maçında bugün Letonya Ligi ekibi FK Liepaja ile karşı karşıya gelecekti.

Müsabaka öncesi kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın iptal edildiği duyuruldu.

UEFA ve FIFA izinlerinin alınamamasından dolayı iptal edilen mücadelede ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “DG Sivasspor’umuz ile FK Liepaja arasında saat 12.00’da oynanması gereken hazırlık maçı, misafir takımın bağlı olduğu federasyon tarafından izin yazıları Türkiye Futbol Federasyonu’na ibraz edilmemiştir. Buna bağlı olarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından UEFA ve FIFA izinlerinin alınamamasından dolayı mücadelenin oynanmasına izin verilmemiştir.”

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sempatik değil empatik olun
Sempatik değil empatik olun
Yağmur ormanları hakkında bilinmesi gereken gerçekler
Yağmur ormanları hakkında bilinmesi gereken gerçekler
Daha yaşlı ve kilolu gösteren stil hataları
Daha yaşlı ve kilolu gösteren stil hataları
Bozdağ 'evlilik birliği' mesajı
Bozdağ 'evlilik birliği' mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.