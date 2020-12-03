Sivasspor Villareal maçı için geri sayım başladı. Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Sivasspor, 5. maçında sahasında galibiyet arayacak. Peki 20:55'de başlayacak zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
SİVASSPOR VILLAREAL MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta maçına sahne olacak Sivasspor Villareal maçı bu akşam 20:55'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...
RIZA ÇALIMBAY TAKIMININ BAŞINDA DEĞİL
Kovid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay bu akşam takımının başında sahada olamayacak. Diğer yandan kırmızı-beyazılar maça yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 futbolcusundan da yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Olarenwaju Kayode ve Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
VILLARREAL 10 PUANLA LİDER
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Villarreal'e 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilip, Karabağ'ı iki maçta da 2-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup eden Sivasspor, grupta 3. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Villarreal maçını kazanarak gruptan çıkma iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Grubun iddialı ekiplerinden Villarreal ise 4 haftada topladığı 10 puanla ilk sırada yer alıyor. Grupta 5. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:
Maç G B M A Y Puan
1- Villarreal 10
2- Maccabi Tel-Aviv 7
3- Demir Grup Sivasspor 6
4- Karabağ 0
SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ
Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.
Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.
Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivasspor, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivasspor, evindeki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda ederek mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürdü.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.
Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle men cezası alıp, bu hakkını kullanamadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!