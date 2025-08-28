Habertürk
        Sivasspor, Valon Ethemi'yi açıkladı - Futbol Haberleri

        Sivasspor, Valon Ethemi'yi açıkladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Valon Ethemi'yi renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 18:39 Güncelleme: 28.08.2025 - 18:39
        Sivasspor, Valon Ethemi'yi açıkladı!
        Ülkemizde birden fazla takımda forma giyen Kuzey Makedonyalı Valon Ethemi'nin yeni adresi Sivasspor oldu.

        Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Valon Ethemi ile anlaşmaya vardı.

        Sivas'a gelen Ethemi, kulüp asbaşkanı Ahmet Fatih Korkmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

        3 Ekim 1997'de Kuzey Makedonya'da dünyaya gelen Valon Ethemi, futbola Renova altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Dinamo, Adriatiku, Kukesi, İstanbulspor ve Konyaspor formaları giyen Ethemi, geçen sezon ise Alagöz Holding Iğdır FK'de oynadı.

        Ethemi, 4 kez de Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını giydi.

