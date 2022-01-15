STAT: Bahçeşehir Koleji

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

SİVASSPOR: Ali, Ahmet, Camara, Caner, Uğur, Cofie, Özkan, Erdoğan, Kerem, Henrique, James

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Abdülkadir, Bakasetas, Hamsik, Visca, Cornelius

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Ligde 20 hafta sonunda 49 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde lider durumda bulunan bordo-mavililer, Sivasspor'u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istiyor.