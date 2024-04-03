Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: 41 kere maşallah

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Karagümrük ile evinde karşılaştığı maçı son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazanan Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Taraftarımızın da desteğiyle 41 kere maşallah diyoruz" dedi.

"ALT SIRALARDAN UZAKLAŞTIK"

Maçın ardından Teknik Direktör Bülent Uygun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uygun, “Kazandığımız için mutluyuz. Lige baktığımızda ligin en az bütçeli yaş ortalaması en yüksek olan takım olmamıza rağmen taraftarımızın da desteğiyle 41 kere maşallah diyoruz. Bugün itibarıyla 41 puan almak çok güzel en azından altlardan uzaklaşmış olduk. Şimdi önümüzdeki yılın planlamasını yaparak önümüzde bakacağız” diye konuştu.