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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Sivasspor, Hatay maçının hazırlıklarını sürdürdü - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor, Hatay maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u evinde konuk edecek olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 19:16 Güncelleme: 10.10.2024 - 19:16
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        Sivasspor'da Hatay mesaisi sürüyor
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        Net Global Sivasspor, Trendyol " sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, şut çalışması ve yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını devam edecek.

        Net Global Sivasspor ile Atakaş Hatayspor 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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