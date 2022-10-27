SİVASSPOR GRUPTAN NASIL ÇIKAR?



UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda lider durumda bulunan temsilcimiz Sivasspor, bu akşam rakibi CFR Cluj'u mağlup etmesi durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek ve Slavia Prag Ballkani maçının berabere bitmesi halinde liderliğini de ilan edecek.