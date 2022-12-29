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Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...

Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Galatasaray'ın 30 puanı bulunuyor. Sivasspor ise 15 müsabakada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 14 puanda bulunuyor. Galatasaray mücadeleyi kazanması durumunda tekrardan liderliğe yükselecek. Peki Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Giriş: 29.12.2022 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında bugün Galatasaray'ı ağırlayacak. Peki Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

  • Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Karşılaşma BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

  • Ligde oynadığı 14 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 30 puan topladı. Galatasaray, ligde 15. haftayı lider tamamladı.

  • Süper Lig'de çıktığı maçların üçünü kazanan, beşinde berabere kalan ve yedisini kaybeden Demir Grup Sivasspor ise topladığı 14 puanla 15. haftayı 16. sırada bitirdi.

  • TAKIMDA 4 EKSİK

    Galatasaray'da cezalı ve sakat olan 4 futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

    Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Lucas Torreira ile tedavilerine devam edilen Mauro Icardi, Mathias Ross ve Kazımcan Karataş müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

    Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 17. haftadaki MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak.

  • İŞTE OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ

  • Muslera

  • Sacha Boey

  • Victor Nelsson

  • Abdülkerim Bardakcı

  • Van Aanholt

  • Sergio Oliveira

  • Berkan Kutlu

  • Kerem Aktürkoğlu

  • Dries Mertens

  • Rashica

  • Bafetimbi Gomis

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