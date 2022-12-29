TAKIMDA 4 EKSİK
Galatasaray'da cezalı ve sakat olan 4 futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Lucas Torreira ile tedavilerine devam edilen Mauro Icardi, Mathias Ross ve Kazımcan Karataş müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.
Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 17. haftadaki MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak.