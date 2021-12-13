Sivasspor Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 16. hafta maçına sahne olacak Sivasspor Galatasaray maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor Galatasaray maçı 13 Aralık Pazarresi günü saat 18:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Feghouli, Kerem, Diagne.