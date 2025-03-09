Sivasspor'da Manaj ve Simic ambulansla hastaneye kaldırıldı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe ile karşılaşırken, kırmızı-beyazlılarda futbolcu Rey Manaj sakatlık yaşadı. Müsabakanın 8. dakikasında rakip takımın futbolcusu ile çarpışan ve yerde kalan Rey Manaj oyuna devam edemedi. Manaj'ın yerine 9. dakikada Simic girdi.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Simic, takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışarak yerde kaldı. Veljko Simic daha sonra sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Futbolcunun sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

MANAJ BİLİNCİNİ KAYBETTİ! Kırmızı-beyazlılar 28 yaşındaki yıldızın son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Sporcumuz Rey Manaj, Göztepe ile oynadığımız maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybetmiştir. Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj’ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi. Sporcumuz Rey Manaj, Göztepe ile oynadığımız maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybetmiştir.



Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır.



Gerekli… pic.twitter.com/LbzF5n3pOj — Sivasspor (@Sivasspor) March 9, 2025 "SIMIC TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILMIŞTIR" Sırp futbolcuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz Veljko Simic, maçın 28. dakikasında futbolcumuz Efkan Bekiroğlu ile kafa kafaya çarpışmıştır. Kafasında kanama oluşan sporcumuz, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılmıştır." denildi. Sporcumuz Veljko Simic, maçın 28. dakikasında futbolcumuz Efkan Bekiroğlu ile kafa kafaya çarpışmıştır.



Kafasında kanama oluşan sporcumuz, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılmıştır.



Geçmiş olsun, Simic. pic.twitter.com/7020WrcBen — Sivasspor (@Sivasspor) March 9, 2025