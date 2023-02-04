Sürpriz karar! Güneş'in 11'i

HAVA VE SAHA ŞARTLARI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Sivas'ta karşılaşmayı zorlaştıracak diğer önemli etmenler de saha ve hava şartları olacak. Saha zeminin kötü olmasından dolayı geçtiğimiz son iki iç saha maçını Kayseri ve Malatya'da oynayan Sivasspor'un sahası 1 aydır bakımdaydı. Saha zemini TFF yetkilileri tarafından hafta içinde denetlendi ve maç oynanabilir hale geldiği gerekçesiyle, Beşiktaş maçı 4 Eylül Stadı'na verildi. Sivaspor iç sahadaki son maçını 29 Aralık'ta oynamış ve zemin o tarihten itibaren bakıma alınmıştı. Maç saatinde hava sıcaklığının -3 derece olması bekleniyor.