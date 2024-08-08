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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor Başkanı Bahattin Eken'den yeni sezon mesajı - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor Başkanı Bahattin Eken'den yeni sezon mesajı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da kulüp başkanı Bahattin Eken, en iyi kadroyu oluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 18:31 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:31
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        Sivasspor'dan yeni sezon açıklaması!
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        Sivasspor'da kulüp başkanı Bahattin Eken, Trendyol Süper Lig'de yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Eken, yeni sezonun başlayacak olması nedeniyle yayımladığı mesajda, 2024-2025 sezonunun tüm camiaya ve Türk futboluna hayırlı olmasını diledi.

        "SAYIN MECNUN OTYAKMAZ, SİVASSPOR'UN TEMELLERİNİ ATTI"

        Sivasspor Kulübünün bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan önceki dönem kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz’a teşekkür eden Eken, "Sayın Otyakmaz, liderliği ve vizyonu ile Sivasspor’a çok büyük katkılar sağlamış, kulübümüzün her alanda gelişmesine öncülük etmiştir. Onun yaptığı çalışmalar ve attığı temeller sayesinde, Sivasspor bugün güçlü bir kulüp olarak yoluna devam etmektedir. Kendisine bir kez daha minnettarlığımızı ifade ediyor, yaptığı tüm katkılar için teşekkür ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonundaki yeni görevinde kendine başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        TRANSFER ÇALIŞMALARI

        Eken, mesajında, transfer dönemiyle ilgili de değerlendirme yaparak, bu dönemin her zaman kulüpler için zor ve meşakkatli bir süreç olduğunu vurguladı.

        Transfer döneminin getirdiği zorlukları anlatan Eken, şunları kaydetti:

        "Bu süreç, her kulüp için olduğu gibi bizim için de büyük bir dikkat ve özen gerektiren bir dönemdir. Transfer dönemi, kulüplerin kadrolarını güçlendirmek ve yeni hedeflere ulaşmak için büyük bir fırsat sunduğu kadar, çeşitli zorlukları da beraberinde getirmektedir. Transfer görüşmeleri sırasında, oyuncuların ve menajerlerinin beklentilerini karşılamak ve onların kulübümüze gelmesini sağlamak önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Birçok oyuncu, çeşitli kulüplerden gelecek teklifleri bekleyerek kararlarını ertelemekte ve bu durum görüşme süreçlerinin uzamasına neden olmaktadır. Bu bekleyiş, bazen planladığımız transferlerin gerçekleşmesini zorlaştırmaktadır."

        Oyuncu transferlerinde diğer kulüplerle rekabet içinde olmanın da önemli bir zorluk olduğuna dikkati çeken Eken, özellikle yüksek bütçeli kulüplerin yaptığı tekliflerle rekabet etmenin, finansal açıdan dikkatli olmayı gerektirdiğini belirtti.

        Sivasspor olarak, mali disiplini koruyarak en iyi oyuncuları kadrolarına katmaya çalıştıklarını belirten Eken, "Değerli taraftarlarımız, transfer döneminin bu zorluklarına rağmen, en iyi kadroyu oluşturmak için var gücümüzle çalıştığımızdan emin olabilirsiniz. Teknik heyetimizin belirlediği isimleri kadromuza katmak ve yeni sezona güçlü bir şekilde başlamak için tüm gayretimizi gösteriyoruz." açıklamasında bulundu.

        "SİVASSPOR'UN EN BÜYÜK GÜCÜ TARAFTARDIR"

        Eken, taraftarın fikrine her zaman önem verdiklerini ve onların beklentilerini karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, "Sizler Sivasspor’un en büyük gücüsünüz. Tribünlerdeki coşkunuz ve desteğiniz, takımımız için itici bir güç olmaya devam ediyor. Bu sezon da sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Kombine bilet alarak takımımızı yalnız bırakmamanız, sporcularımız için büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır. Hep birlikte, omuz omuza vererek takımımızı daha büyük başarılara taşıyacağımıza olan inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

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