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        Haberler Gündem Güncel Sarıyer'de şaşkına çeviren görüntü: Yerden alevler yükseldi | Son dakika haberleri

        Sarıyer'de şaşkına çeviren görüntü: Yerden alevler yükseldi

        İstanbul Sarıyer'de yeraltı elektrik kabloları alev aldı. Kabloların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken itfaiye ekipleri kablolara müdahale etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 17:31 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:35
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          Sarıyer'de yeraltı elektrik kabloları alev alev yandı.

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          Olay, saat 13.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi, Köybaşı Caddesi'nde meydana geldi.

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          İddiaya göre, birkaç gün önce yenilenen yeraltı elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

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          Yerden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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          İtfaiye ekipleri yanan yeraltı elektrik kablolarına müdahale ederken polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.

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          Kabloların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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