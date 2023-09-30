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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Demir Grup Sivasspor Sivasspor Basın Sözcüsü Karagöl: Biz Anadolu'nun en köklü kulübüyüz - Demir Grup Sivasspor Haberleri

        Sivasspor Basın Sözcüsü Karagöl: Biz Anadolu'nun en köklü kulübüyüz

        Sivasspor Kulübü Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, "Bizim hedefimiz ligde kalmak değil. Bizim hedefimiz her zaman ilk sıralarda yer almak, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa'ya gitmek. Biz diğer senaryoların hiçbirini kabul etmiyoruz. Biz, her zaman yukarıları zorlayan Anadolu'nun en köklü kulübüyüz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 00:11 Güncelleme: 30.09.2023 - 00:11
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        "Biz Anadolu'nun en köklü kulübüyüz"
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        Sivasspor Kulübü Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

        Teknik direktör Servet Çetin'e güvenlerinin sonsuz olduğunu belirten Karagöl, "Göreve başladığımızda ilk olarak kulübü borç yükünden kurtardık. Kulübümüzü, şehrimizi tanıyan, taraftarımızı, kulübümüzün oyuncu yapısını bilen, genç, dinamik ve bizim için çok değerli olan Servet Çetin ile görüşme yaptık. Kendisiyle anlaştıktan hemen sonra göreve başladı. Servet Hoca'mızın tıpkı futbolculuğundaki gibi teknik direktörlüğünde de çok büyük değer olacağına inanıyoruz. Kendisine çok güveniyor, oynattığı futbolu beğeniyor, çalışmalarını da seviyoruz. Haliyle kendine güvenimiz sonsuz. Bundan sonra da takım üstüne koya koya gidecek." ifadelerini kullandı.

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        Kırmızı-beyazlı yönetici, Sivasspor'u sevenlerden sabır ve destek isteyerek şunları kaydetti:

        "Biz yeni bir takımız. Yeni bir yönetimiz. Sivasspor, Anadolu'nun göz bebeği, kendi yağı ile kavrulan bir takım. Biz transfer tahtasını kapatmadık, kredi alıp bankalara borçlanmadık. UEFA'da dosyaları birikmiş bir kulüp olmadık. Hiçbir yerden yardım konusunda destek almadık. Üç defa üst üste Avrupa'ya giden bir kulüp olduk. Sivasspor Anadolu'nun göz bebeği. Ligde her zaman başarılı olmuş ve Türkiye Kupası'nı kazanmış bir kulübüz. Bunu da lütfen bir yere koymayın. Döviz kurlarının çok yüksek olduğu, gelirlerin lira, giderlerin döviz olduğu bir denklemde matematik ile anlatılmayacak bir şekilde kulübü yönetiyoruz. Bu kulübün naklen yayın geliri 3 milyon dolardan bir kuruş fazla değil. Bu bütçeyi doğru şekilde yönetmek, inanın çok zor. Matematiğe ve işin doğasına çok aykırı. Üç büyük kulübün bir futbolcuya verdiği bonservis ile biz bir sene kulübümüzü idare etmeye çalışıyoruz. Bizim hedefimiz ligde kalmak değil. Bizim hedefimiz her zaman ilk sıralarda yer almak, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa'ya gitmek. Biz diğer senaryoların hiçbirini kabul etmiyoruz. Biz, her zaman yukarıları zorlayan Anadolu'nun en köklü kulübüyüz."

        Taraftar gruplarının takıma sahip çıkmasını isteyen Karagöl, "Sezon başında taraftar gruplarımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Yeni dönemde onlarla birlikte olmak istediğimizi söyledik. Kendilerinin istek ve arzularını dinledik. Ortaya nasıl güzel şeyler çıkartabiliriz diye karşılıklı istişareler yaptık. Bizim onlardan talebimiz, bir bütün olmaları. Taraftar gruplarımızdan tek bir tribünden takımımızı desteklemelerini, takımımıza sahip çıkmalarını istiyoruz. Öte yandan şehrin büyüklerine ve Sivas basınına da teşekkür ediyoruz. Bu kulüp 3 bin, 4 bin kişiye oynayacak takım değil." değerlendirmesinde bulundu.

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