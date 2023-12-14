Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        40
        Galatasaray
        GS
        40
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Trabzonspor
        TS
        26
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        23
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        MKE Ankaragücü
        MKE
        18
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor, Başakşehir maçı için gerçekleştirdiği antrenmanları sürdürdü - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor, Başakşehir maçı için gerçekleştirdiği antrenmanları sürdürdü

        Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 14.12.2023 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta Başakşehir maçı hazırlığı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 12. sırada yer alan Sivasspor, deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, daha sonra ayak tenisi oynadı. Antrenman orta sonlandırma ve dayanıklılık çalışmaları ile sona erdi.

        Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Başakşehir ile Sivasspor 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        Habertürk Anasayfa