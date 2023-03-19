Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Demir Grup Sivasspor

Sivasspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Sivasspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı

Giriş: 19.03.2023 - 18:11 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 | MAÇ SONUCU
AA / HABERTURK.COM

Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor ile Ankaragücü karşılaştı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor 2-0 kazanırken galibiyet gollerini; 23. dakikada Isaac Cofie ve 77. dakikada penaltıdan Samuel Saiz kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 27'ye yükseltirken, Ankaragücü 25 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Murat’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan N’jie'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
23. dakikada Sainz’in sağ çaprazdan pasında penaltı noktasında topla buluşan Cofie düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Emre’nin ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
52. dakikada Saiz’in ceza sahası yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta top üstten az farkla dışarı çıktı.
61. dakikada N’jie’nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bahadır topu kornere çeldi.
71. dakikada Saiz'in pasında ceza sahası içinde topla N’Jie’nin şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.
75. dakikada Saiz’in ortasında ceza sahası içinde Atakan topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
77. dakikada penaltı atışını kullanan Saiz, topu ağlara yolladı. 2-0

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı: Yüzlerce kişi gözaltında!
Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı: Yüzlerce kişi gözaltında!
Freddy Kasırgası'nda can kaybı artıyor!
Freddy Kasırgası'nda can kaybı artıyor!
19 Mart Şans Topu sonuçları
19 Mart Şans Topu sonuçları
Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.